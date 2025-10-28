經濟日報社論／大國角力下 產業轉型刻不容緩

大國角力下 產業轉型刻不容緩。路透

美中經貿易談判已達成初步協議，為川習會鋪路，很可能觸及台灣議題，相對的台灣和川普政府交手的貿易談判仍在持續進行，台灣夾在兩大國之間，經濟危機四伏，可以預見。由於美國在關稅和瓜分台灣晶片產業上出手很重，台灣產業備受衝擊，未來面對的挑戰更大。

目前政府提出的措施，特別是對於傳統型企業，多屬應急的短期措施，以各式各樣紓困融資的提撥為主。撒幣式做法即使救得了近火，也非長遠之計；當前的要務是產業必須要轉型，市場要轉移，不能唯「美」是從，即使在美國設立台灣園區，也只是處理了科技業者面對的經營難題，傳統產業仍難有生機。產業轉型策略以及採取何種方式協助企業開拓新市場，其重要性不亞於提供台灣園區、匯率避險、紓困貸款，面對世界經濟大變局，政府得有全盤策略開展企業立足根基。

台灣的經濟危機最緊迫的是半導體核心優勢遭蠶食。2025年數據顯示，台灣對美出口占比已升至29.4%，對美經濟依附度創歷史新高，喪失談判主動權。川普政府以「20%疊加關稅」與「產能五五分」強制要求為威脅，迫使台積電（2330）將先進製程遷往美國，相關供應鏈也面臨搬遷壓力。華爾街傳出的「台積電與英特爾合資」方案，更暴露美方扶持本土產業、掏空台灣技術根基的野心。

政府應變對策一直乏善可陳。從「兩兆雙星」到「五大信賴產業」，近20年產業計畫缺乏系統性，導致除台積電外（占GDP 20%、出口40%），無第二支柱產業。政府沉迷於「供應鏈思維」，忽視半導體設備、先進封裝等生態體系建設。

基礎設施也明顯落後。最嚴重的是AI與半導體產業面臨電力瓶頸，預計2030年AI用電需求將增八倍，但再生能源目前占比僅11.6%（遠低於2025年20%目標），大台北地區電力傳輸失衡問題突出。輝達執行長黃仁勳直言「能源是台灣最大限制」。操之在我的部分都未能善處，遑論外在環境變化造成的衝擊，政府又有何能耐引領產業克服難關？

目前台灣承受的外部衝擊，除了美國之外，中國大陸的挑戰同樣嚴峻。南韓承受的教訓，可當作對我們的鏡像警示。南韓因對中國出口占比達27%且未及時轉型，2023年出現181億美元逆差，八大產業被中國超越七項。南韓「經濟靠中國、安全靠美國」的兩難，與台灣當前處境高度重合，韓企同時承受美國關稅與中國競爭雙重打擊，2024年出口成長率預期下滑3.2%，這一慘狀不是不可能在台灣重演。

在此經濟變局中，我們必須重構，採取「守衛核心+開創新局」雙軸驅動策略。半導體生態須有守衛計畫，並且補強互補性技術產業鏈。借鑒CoWoS封裝技術由政府補助設備商實現產業化的經驗，重點投入矽光子、共同封裝、晶背供電三大新技術，並考慮設立「半導體互補技術基金」，目標五年內培育十家年營收超百億新台幣的設備企業。另外除了原有「AI+晶片應用」外 ，新增「能源+晶片協同布局」，興建光伏儲能一體化電廠，確保先進製程用電穩定。

政府應制定新興產業的突破戰略，打造非依附性優勢。可考慮的重點有四個：生物技術上，核心突破方向是精準醫療與農業生物科技；資訊安全上，應致力於工業互聯網的防護系統；數位金融科技上，應在跨境綠色金融平台上下功夫；綠色先進製造上，可發展半導體碳中和生產技術。

台灣產業轉型的核心矛盾，在於大國角力的外部壓力與內部治理的失調。當務之急是整合資源，集中力量辦大事，優先投入半導體設備與綠色能源，並將小型創新補助項目，整合為「產業生態建設基金」。總體策略是以半導體守衛為主軸，以新興產業開闢空間，並以治理改革激活動力。