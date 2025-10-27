聽新聞
聯合報黑白集／魯莽與裝傻

聯合報／ 聯合報黑白集

美國時代雜誌專欄文章指出，台灣是當今全球最危險的「衝突引爆點」，更質疑賴清德總統是「魯莽的領導人」；圖為民眾觀看時代雜誌網頁。圖／聯合報系資料照片
美國時代雜誌專欄文章指出，台灣是當今全球最危險的「衝突引爆點」，更質疑賴清德總統是「魯莽的領導人」；圖為民眾觀看時代雜誌網頁。圖／聯合報系資料照片

國民黨準黨魁鄭麗文嘗試開啟兩岸和平「通關密語」，拋出願赴陸會見中共總書記習近平的橄欖枝；但陸委會主委邱垂正酸言酸語稱要通到哪？通到配合習近平國家統一嗎？行政院更擴大公教人員赴陸禁足規範。民共交流已是銅牆鐵壁，陸委會還裝傻。

前總統蔡英文二○一二年參選總統時擬以「台灣共識」取代「九二共識」，卻始終不得其門而入；二○一六年總統大選，蔡英文索性表態「維持現狀」，結果換來國台辦一句「未完成的答卷」。賴清德總統上任後直接複製貼上小英路線，因為沒有答案，乾脆不答，甚至耍賴塗黑答卷，難怪被美國時代雜誌專文認證為「魯莽領導人」。

民進黨也曾找尋兩岸通關密語，但任憑嘴巴喊得天花亂墜，都難掩台獨、抗中本性，賴清德只想鞏固綠營票房，一味抹紅、禁止赴陸，民共交流自然關門再上鎖。鄭麗文拋出九二共識通關密語，陸委會打不開兩岸大門，卻反過來質疑國民黨鑰匙是親中材質；鄭麗文當選黨魁，陸美都發賀電，唯獨賴清德送盆沒有頭銜的花籃，芝麻般氣度讓朝野也對話無門。

外媒專文示警，台海是當今全球最危險的衝突引爆點。不論喊什麼口號，人民最在乎的通關密語就是「和平」兩字；主政者唯有放下意識形態、真誠以對，才可能「芝麻開門」，再現和平曙光。

