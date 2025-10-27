聯合報社論／高雄粉紅演唱會經濟難掩蓋城市治理黑洞

南韓女團Blackpink日前來高雄表演，高雄將全市重要地標都換上粉紅燈飾。圖／高市府觀光局提供

高雄這兩年賣力打造演唱會經濟，因應韓團BLACKPINK開唱，市長陳其邁近日發起粉紅應援，從建築打燈到綠營名人跟風粉紅造型，博得不小網路聲量。然而，拿掉粉紅「濾鏡」後的高雄，真實情況卻是問題多多，光從近半年以來，大樹光電山、美濃大峽谷、馬頭山廢棄場、大坪頂柏油山，皆一再暴露出市府國土監理的輕忽與失能，再絢爛的舞台燈光，都難以掩蓋高雄治理的空洞。

民進黨在高雄執政超過廿年，陳菊擔任市長以來，以四處興建恢弘華麗的建築作為提升高雄「榮光」的手段，但「治表不治裡」的結果，不僅未改變高雄低薪的產業結構，在缺乏經濟動能下，不少建築成了美麗昂貴的蚊子館，年輕人只能北漂尋求更好的工作機會，留在高雄的只有龐大負債。

陳其邁上任後，則是把施政重心放在形塑演唱會經濟，近兩年國際天團接連到高雄開唱，吸引大批粉絲追星，表面上演唱會經濟火熱，更成為陳市府宣傳的政績與利器。然而，這些天團絡繹不絕的背後，卻是以世運主場館免場租、門票不抽成，以及傾盡公部門資源、把大量公務員當成工讀生硬「撐」出的結果。

根據高雄市審計處最新報告指出，世運主場館自二○二三年至二○二四年九月共舉辦十八場演唱會，市府卻僅收取九七五萬元場租與權利金；同一年度場館維護費用卻高達四三四四萬元，且逐年攀升，導致營運收支出現明顯落差；審計處就明白點出，高雄市政府為推動觀光與提升城市能見度，採取免收場租與門票收入的方式吸引國內外團體演出，但此舉違背「使用者付費」原則，使場館財務失衡，要求市府評估免收場租政策是否續行。

風光舉辦多場演唱會的世運主場館因財務難以自足，先前就遭市議員披露硬體設備老舊，近日前往觀賞BLACKPINK演唱會的網友更貼文表示，首次到高雄看演唱會卻飽受驚嚇，除了進、散場動線不佳，地上墊子沒鋪好易絆倒，音響效果不良外，現場悶熱，流動廁所髒亂程度像極了卅年前泰國的海邊廁所。可說完全戳破了市府營造的粉紅浪漫泡沫，露出在違反財務永續原則下場館運營的真實窘況。

面對審計處以及外界的質疑，市府一貫以演唱會帶動「粉絲經濟」的外溢效應，遠超過場館收益回應。問題是，除了場租及門票抽成外，市府也未將龐大的社會及行政成本納入，包括市民生活的不便、大量且頻繁動員的公務員人力，而市府所宣稱演唱會帶動的經濟產值，數據更有待驗證。何況這些粉絲經濟單點式、一次性的消費，夜市攤商、在地小店及旅宿業雖然受益，儘管表面上看似熱絡，卻無助改善高雄長年的低薪結構、產業體質及城市發展不均，充其量只是升級版的煙火式施政。

而市府在高雄蛋黃區賣力營造演唱會經濟一片欣欣向榮之際，幅員更廣大的蛋白區卻接連被踢爆各種國土遭長期侵害的離譜事件，從大樹和山里光電場鬼剃頭，一路到美濃大峽谷、馬頭山廢棄場、大坪頂保護區柏油山，市府的回應不是左支右絀，就是自相矛盾，國土監管失靈儼然已成高市府的系統性風險。而陳其邁的制式反應除了蓋「震怒章」，其作為卻顯得軟弱無力。市府將大量行政資源與心力投注在創造演唱會經濟的聲量及話題，卻放任國土遭到開腸剖肚，更凸顯施政的傾斜與虛幻。

這種重形象工程、輕城市治理的施政風格，從陳菊一路延續到陳其邁，不過換了形式，不變且可悲的是，高雄依舊是表裡不一。