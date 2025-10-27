經濟日報社論／普發現金的民心與經濟考驗

普發現金的民心與經濟考驗。 聯合報系資料照

台灣社會再度迎來全民矚目的「普發現金1萬元」政策，這不僅是一場政治事件，更是一面照見經濟現況與民生信心的鏡子。從行政院宣布11月5日開放登記、最快11月12日入帳開始，國內的消費心理、金融市場乃至詐騙集團的動向，都已提前啟動。這筆象徵性大於實質性的現金，表面上是政策利多，實際上卻反映出台灣經濟內部的結構性焦慮。

「倉稟實而知禮節，衣食足而知榮辱」，當人民渴望的是安全與穩定時，政府以現金發放回應，既顯示對經濟壓力的理解，也揭露政策工具的貧乏。從宏觀層面看，這筆普發金對經濟成長率的實質貢獻有限。台灣今年在科技股帶動下，股市熱絡；但這樣的繁榮主要集中在資本市場與高科技族群，對薪資停滯的中產與低收入者而言，股市繁榮就像天邊彩霞，美麗但虛幻。

從消費行為來看，普發現金成為民間創意的催化劑。便利商店推出「萬元咖啡放大術」，1萬元可換370杯咖啡，引發網路熱議。這種「以量制價」的促銷，雖帶動短期買氣，卻也透露出民眾將現金視為「一次性機會」，不願長期投入消費循環的心理。商家與消費者的反應皆顯示普發現金未必能刺激長期內需，而是被吸收到促銷與儲蓄兩端。經濟學上稱為「邊際消費傾向降低」，當人民對未來收入沒有信心時，即使手中多了1萬元，也不會顯著增加消費。

另一方面，詐騙集團的迅速反應更暴露出金融環境的脆弱性。警方指出，已有兩種主要詐騙手法出現，假冒入帳通知的釣魚簡訊與假檢警詐騙，甚至出現假冒郵局的電話詐領事件，這顯示普發政策在刺激民生之餘，也無意間成為黑市經濟的溫床。當政策設計缺乏資訊安全與金融教育的配套，普惠就可能變成普害。

更值得關注的是政策的經濟邏輯，此次普發以「稅收盈餘還於民」為名，表面符合財政公平原則，但實際上反映出財政政策缺乏長期規劃。根據行政院資料，此次普發動用特別預算新台幣2,360億元，屬於一次性支出，對長期經濟韌性貢獻有限。

另一方面，普發1萬元也揭示社會信任的問題。執政黨先前以「掏空國庫、耗損國力」為由反對現金發放，後又在大罷免失敗後全面支持。這種「華麗轉身」雖可能暫時穩定支持度，卻削弱政策信譽。經濟信心不僅來自貨幣發行，更取決於政府決策的可預測性。當政策變成政治的工具，市場對其長期穩定性存疑。換言之，這筆1萬元的代價，可能是公信力的折損。

值得注意的是，普發政策在政策層面也具有「社會心理」的象徵效果。它向民眾傳遞出「政府與你同在」的訊息，尤其在物價壓力、薪資緩漲與國際供應鏈不確定下，這筆錢象徵一種被安撫的感覺。心理學上稱此為「補償性滿足」，即便金額有限，人們仍感受到被關心的象徵意義。正因如此，政策短期內可能帶來消費信心的回升，金融市場甚至可見基金申購增加、電商預售上揚等現象。這種「微刺激」效果或許不足以改變GDP曲線，但足以讓民心暫時回溫。

不過長期而言，台灣真正需要的不是普發現金，而是普惠的經濟改革。這包括合理稅制、青年創業支持、產業數位升級與勞動市場的再平衡。從宏觀數據看，台灣今年經濟成長率預估達4.5%，明年恐回落至2%，反映外需減弱與內需疲軟並存。若普發現金僅止於一次性政策，未搭配結構性投資與創新動能，終將流於「短期民粹、長期空虛」。

在資訊透明與數據驅動的時代，民智已開，民心難欺。台灣的經濟政策若要真正贏得信任，必須從臨時補貼走向長期投資，從政治操作走向制度建設。當民眾不再期待政府「普發」什麼，而是相信自己能創造所得，那才是真正的經濟復甦。