聯合報黑白集／光復與棄守

聯合報／ 聯合報黑白集

國民黨主席朱立倫（左）25日出席在台北市中山堂廣場舉行的台灣光復八十週年慶祝大會。 記者邱德祥／攝影
國民黨主席朱立倫（左）25日出席在台北市中山堂廣場舉行的台灣光復八十週年慶祝大會。 記者邱德祥／攝影

昨天台灣光復八十周年賴政府冷漠以對，鐵了心棄守光復話語權，民進黨秘書長徐國勇還曾說「沒有什麼台灣光復節」。但當對岸大辦紀念活動，大陸全國人大更通過設立「台灣光復紀念日」，整碗捧去「台灣光復」果實，陸委會卻又心有不甘急發三點駁斥聲明，盡顯進退失據。

過去兩岸爭搶抗戰勝利、台灣光復話語權，如今賴政府幾近「自宮」，讓人民心寒。無論是配合美國操作的台灣地位未定論，或是賴清德總統籲重新檢視涉台主權歸屬文件，抑或徐國勇的「蔣介石代表同盟國接收台灣」之說，均充斥貶抑中華民國，妄圖斷根的思維。

但無論「怎麼說」都無法否認的事實是，若無當年中華民國全民浴血對日抗戰，就不可能有今日的台灣。今年立法院多數決通過訂立「台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日」，恢復為國定假日，連不認光復節的民進黨和青鳥、黑熊也跟著快樂放連假，難怪被譏「既要又要」。

賴政府本可從從容容紀念抗戰勝利與台灣光復八十周年，遊刃有餘應對中共的台灣主權法律戰與光復話語權爭奪戰，結果「綠棄紅撿」，只能匆匆忙忙急拋回應，在「中華民國接受日本投降」大史實的夾縫中噴政治口水。如此棄守話語權，自甘淪為強權馬前卒，還真讓台灣人民過了一個史上最憋屈的光復節。

