經濟日報社論／川習會能談出偉大的成果嗎？

美中兩國經過三番兩次的折衝較勁，川習會終於可望30日在韓國落實，但兩大國之間的博弈，已經糾纏難解，一時之間，全球的目光焦點，都在看短短的川習會，能為世界經濟帶來多少曙光。

川普先是對中國的稀土管制感到憤怒，才用100%的關稅來回擊；但時隔一日卻立即改變了強硬態度，並明顯對中國示好，相信是在比較了解中國稀土反制的嚴重程度不得不做出的調整。

誰都知道，這一場始自川普2018年啟動的對華關稅戰、產業戰、科技戰、金融戰，從一開始，就是美方主動，中方被動；一開始中方甚至還認為是不是自己太過於高調刺激了美方，才引起美方的壓制。後來才逐漸明白，美方的動作完全是「修昔底德陷阱矛盾」下老大對老二的必然防範與敵對，直到2023年才明確把美國定位為「霸權」，並於2月20日發表《美國的霸權霸道霸凌及其危害》一文，形同一篇宣示，將不輕易對美國退讓妥協。

2025年1月川普2.0上台之後，強調「讓美國再次偉大」，開始發動全球關稅戰，中國官方發布中英雙語短視頻《不跪》，指出「以鬥爭求合作則合作存，以妥協求合作則合作亡」，並強調「談，大門敞開；打，奉陪到底」，果然中國也以對等的高關稅來應對美國，影響所及，中國對美國的出口逐月下降，但美國對中國的黃豆出口也幾乎掛零；與此同時，中國發布的第一波（七種）稀土的出口管制，也讓美國企業尤其是汽車產業深感壓力，黃豆農所在的農業州一向是川普的票倉，和汽車產業一同開始對川普施壓，整個過程前後對照，就像是川普搬了石頭砸自己的腳。但不服輸的川普繼續向中國施壓，不但持續擴大對中國企業的制裁範圍，還宣布要對任何停靠美國港口的中國製船舶徵收港口費，目的是為了打擊位居全球造船業龍頭的中國造船業，以及振興美國已經相當衰微的造船業。

在「打，奉陪到底」的堅定立場下，中國祭出了殺傷力極強的稀土牌，擴大的稀土制裁的範圍與強度，甚至規定只要產品含有中國稀土成分0.1%以上，或使用中國的稀土技術，都必須向中國商務部申請出口許可，這一波稀土牌的制裁威力與影響之大，可想而知。

除了稀土牌，針對美國將對中國製船舶開徵港口費，中國除了批評美方做法「嚴重違反國際貿易原則」外也作出了反擊，中國交通運輸部宣布，自10月14日起，對美國船舶停靠中國港口徵收費用，收取每淨噸人民幣400元（約合56美元），與美國對中國船舶徵收的每淨噸50美元大致相同。

根據戰略與國際研究中心（CSIS）數據，美國在全球造船業僅占0.1%，而中國市占率卻高達53.3%，正因如此，美國自拜登政府時期便制定政策，現在川普加以落實，美方的算盤顯然認為這將對中國造船業構成重大打擊。

但中國的規定卻將新費用適用於美國企業、組織、個人或持股25%以上的實體所屬船舶，以及懸掛美國國旗或在美國建造的船舶。由於中國現在是全球最大製造業國和最大貿易國，各國都必須與中國貿易，為了規避港口費，自然會選擇中國製船舶靠港，而揚棄任何非中國製船舶，所以美中此一對招，結果只會是更加助益中國造船業，無益美國造船業，還會打擊韓、日兩大造船國，川普搬石頭除了砸自己的腳，也砸了盟友韓、日的腳。

為什麼川普總是搬石頭砸自己的腳，除了跟他即興式和暴衝式的決策風格有關，其麾下的一眾閣員即使明知問題也不敢直說，以免拂了川普之意。當然，美式民主體制四年一選，基本不作長遠的戰略思考與布局，與中國善於做長遠戰略規劃的風格不同，也是主因之一。