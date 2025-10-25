聯合報黑白集／台灣跟誰走？

今年前三季，兩岸貿易增長8.8%。 （新華社）

中國大陸的貿易韌性不可小覷。德國發布數據，去年被美國搶走的德國最大貿易夥伴頭銜，中國只花八個月就奪回。想當然耳，這拜川普所賜，高關稅當了絆腳石。

但也不盡然，大陸強勁的製造業才是它韌性的根基。儘管美中貿易額以雙位數狂跌，但中國對全球前三季出口仍逆勢成長八．三％，驚掉一堆經濟學家的下巴。即使台灣乘著ＡＩ大潮銷美晶片高歌猛進，股市天天狂歡；但數據一揭鍋，兩岸貿易增長八．八％，成績一點不寒磣。

數字往往可以穿透政治表象。陸方公布前三季台灣對陸出口，前三季為一六九三億美元；而我方統計，同期對美出口額約一三○五億美元。撇開兩岸統計差異不談，賴政府高唱「脫中入美」，大陸市場的重要性絲毫不減。

高市早苗當選日本首相，賴清德馬上說要推動半導體與ＡＩ合作，走向台日共榮。但高市走的是極右翼反中路線，極可能招致中國報復，難道賴清德想連帶遭殃？

中共四中全會剛開完，「十五五規劃」拍板定案，國台辦表態將與台灣分享發展機遇。而賴政府心所嚮往的美國，卻試圖奪走台灣半導體產業鏈，掏空台灣基石。ＩＭＦ年初預測，到「十五五」結束的二○三○年，中國工業產值將占全球四十五％，超過所有發達國家總和。台灣跟誰走更穩健，答案不明白嗎？