聯合報社論／蒼白的辯詞：蔡英文不懂的綜合決策能力

蔡英文的「想想論壇」改版再出發。 圖／聯合報系資料照片

前總統蔡英文在《想想論壇》發文為其能源政策申辯，聲稱要理性檢視數據，才能決定台灣未來是否接受新一代核能科技。蔡英文並列舉「三大亮點」：二○二○全年供電綠燈超過三百天、二○二二年綠電占比超過核電、二○二四燃氣發電超過燃煤，以示自己任內能源政績卓著。這些數據和說詞其實相當蒼白，她眼中的亮點，稍加檢視便一戳即破。

首先，蔡英文說二○二○年供電「綠燈」超過三百天，遠高於二○一六年她執政前的五十天；這個說法，卻略過二○一七年嚴重的八一五大停電不提。此外，二○二一及二○二二也因機組事故，共發生了三次大規模停電及分區輪流供電。簡言之，供電綠燈天數多，並不代表供電穩定；蔡英文的說法根本是以偏概全。何況，馬政府時代以電力不足要求興建核四，卻遭民進黨以台電「藏電」為由阻撓。二○一六年前綠燈天數少，說明供電確實緊俏；如今卻被蔡英文拿來說嘴。

其次，二○二二綠能占比超過核電，這是蔡政府不斷關閉核電廠的結果，根本算不上是政策亮點。尤其，台電關掉價格低廉的核能電廠，轉而採購民間電廠的高價綠電，不僅導致電力成本暴漲及電價上升，更造成台電虧損累累。從這個角度看，綠能超越核能根本無足誇口；因此「肥了財團、瘦了台電、苦了百姓」，才是政策錯誤的可怕代價。何況，蔡英文訂下二○二五綠能發電要達廿％的目標，但如今只達成十一％，政策只是在膨風。

其三，二○二四年燃氣的比重超過燃煤，從減少碳排的角度，確實是可喜的現象。但從國家安全及供電穩健的角度，對燃氣倚賴的過度偏重，卻又大大升高了台灣的雙重風險。原因是，我國天然氣完全仰賴進口，而天然氣儲存不易，台灣目前的安全存量僅夠七至十一天之用。在這種情況下，一旦台海遭到封鎖，不必等戰爭開打，台灣就會先陷於無電可用、百業停頓的窘境。這樣的結構性缺陷，是許多國外戰略專家一眼就能看穿的破口，蔡英文竟還沾沾自喜引以為傲，難道只是因為「二○二五以後就不是我的事了」嗎？

「非核家園」能源轉型政策轟轟烈烈地推動了八年，如今百病齊發，蔡英文跳出來為自己辯護，恐已嫌遲。誠如上述分析，能源政策不只是簡單的「供電」問題，也提供民生經濟產業的發展動能，更關係國家安全防護的基本原則。因此，決策者必須有清明治國的綜合及多元思考能力，從不同面向分析利弊得失，再作出最適合國家需要的綜合決策，以求取最佳平衡。而民進黨的非核路線是它在野時對抗國民黨的利器，蔡英文將神主牌發揚光大，假綠能之名，不斷向友好企業輸送養分，一路走向極端。如今，明知世界潮流已將核能列為「綠能」，卻仍拒絕反省，也不准社會回頭。當蔡英文呼籲大家要「理性」檢討數據時，她自己還記得理性為何物嗎？

蔡英文在想想論壇的能源政策辯詞，蒼白而脆弱，已經無力為層出不窮的綠能醜聞遮羞。光是這兩年人們所見，綠能挾著「政治新寵」的地位四下橫行：高雄大樹光電場的鬼剃頭，台南各式無環評的水上光電板，台鹽綠能的五鬼搬運，經濟部綠科中心「小英男孩」鄭亦麟的貪瀆、綠電業者利用轉手發財等；綠能已變成破壞環境及吞噬政治清廉的怪物。

說來諷刺，蔡英文任內撒錢最多的前瞻建設，目前仍看不出多少未來願景；而她著力最深的能源政策，卻完全暴露了其決策輕率與單薄。