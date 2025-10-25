經濟日報社論／台美談判未決 不良影響已顯現

今年台灣對美國的貿易順差在前三季已創下歷史新高，雖然顯示台美貿易關係緊密，但也潛藏新的風險。聯合報系資料照

台灣與美國的對等關稅談判，賴清德總統透露，近日會有很好的進展。從4月談起，已超過半年仍未達成協議，所衍生的衝擊值得關注。

台灣目前稅率已由原先32%降至20%，雖然低於仍在談判的中國大陸58%稅率，但是與主要競爭對手相比，台灣的稅率實屬偏高。另外還要再疊加美國平均約3.3%的最惠國關稅，相較於日本及歐盟關稅為15%，而且爭取到不需疊加；以及稅率分別為15%及10%的韓國及新加坡，由於與美國簽署自由貿易協定（FTA），已是零關稅，也沒有疊加問題，更凸顯台灣出口面臨的關稅劣勢。

政府雖然一再強調會全力爭取繼續降稅以及不疊加，但情況不明下不確定大增；今年前三季美國已經超過中國大陸（含香港），成為台灣最大出口市場，更增加企業對未來出口甚至投資規劃的困難。

今年台灣對美國的貿易順差在前三季已創下歷史新高，雖然顯示台美貿易關係緊密，但也潛藏新的風險。因為川普一向將貿易逆差視為國家利益受損的象徵，並以關稅作為主要的反制工具，過去川普對中國大陸，甚至歐盟、加拿大與墨西哥等友邦皆採取類似手段，顯示川普貿易政策並非基於盟友關係，而是出於「利益至上」的考量。所以未來若台灣對美貿易順差仍持續攀高，關稅不但無法調降，反而有被提高的風險。

另外為使對等關稅降到20%，台灣也付出了很大代價。雖然談判內容沒有公開，但根據其他國家與美國的談判結果，台灣國內市場對美國須全面開放，許多在台灣加入WTO堅守的項目，都可能必須讓步；台灣將經歷自2002年加入WTO以後，最大幅度的自由化。

特別是由於台灣是對美國幾乎完全開放市場，有如對美國提供「單方向」的FTA。未來台灣在與其他國家建構FTA，例如即將再次叩關的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），即使台灣可以順利進入談判階段，但對美國自由化程度會成為其他國家要求我國開放的「基本門檻」，大幅縮減我方的談判籌碼。

美國在對外經貿談判向來居於強勢，各國很難全身而退，但是此次的談判歷程，台灣仍有許多需要精進的地方。首先，政府在談判初期，不斷強調台灣是美國首波談判對象，營造進展順利甚至外交突破的形象，但顯然與預期有重大落差。其次，台灣曾嘗試以市場開放來換取美國調降關稅；然而美國則要求台灣必須市場開放及投資加碼並行，再搭配其他措施；特別是美方似乎對於台灣加碼半導體投資要求最高，不斷釋放出類似訊息，使得我方談判難上加難。

另外，政府雖然以各種理由，做為不公開談判內容的原因，但是在資訊揭露上，台灣顯然不及其他與美國談判的國家；因而產生談判不如預期順利的質疑，甚至衍生因為「談得不好，才不公開」的傳聞。不僅削弱了政府的公信力，也使外界難以判斷政策走向，成為社會不安與不信任的來源。

更諷刺的是，在談判內容未明的情況下，政府卻已編列大筆預算準備補助受衝擊產業；這種「補助先於資訊」的做法，雖出於安撫產業的善意，卻反而加深市場對談判結果不利的預期。企業在不知開放範圍與影響深度的情況下接受補助，不僅反映出與政府溝通的斷層，也暴露出台灣在重大經貿談判中缺乏社會對話與風險評估機制。

整體而言，台美對等關稅談判攸關台灣產業發展、出口結構與區域經貿地位的重大轉折；若政府無法在維護產業利益與避免經濟摩擦之間取得平衡，台灣將會在「對美讓利」與「對內受損」的雙重夾擊中，喪失更多利益。