聯合報黑白集／嚴守國門，後院破功

台中梧棲一家養豬場檢出非洲豬瘟，行政院長卓榮泰提出邊境必須嚴守，嚴格檢查所有出入境旅客、貨品。圖為桃機非洲豬瘟手檢站。 記者黃仲明／攝影

台中梧棲一家養豬場檢出非洲豬瘟，我國七年防線破功。即日起，全台禁屠禁運五天，相關食品業立刻哀鴻遍野。多年來，我國在機場國門嚴格把關旅客攜回之肉品；誰料，這回失守的竟是後門。感染的養豬場，因使用廚餘飼養惹禍。

綠營第一時間便把箭頭對準盧秀燕，指責她管理不力，延宕豬瘟的處理。不料，利箭隨即掉頭反射；豬農痛批，允許廚餘餵豬的，正是當年的「行政院長賴清德」。原來，二○一八年張麗善出任雲林縣長便主張禁止廚餘養豬，以杜絕大陸的非洲豬瘟入侵。但閣揆賴清德反對，認為如果貿然擴大實施，將造成廚餘無處可去；他還批評地方，「不要想到什麼就做什麼」。

七年過去，當時「想到」卻「沒做」的事，如今成為全台豬隻噩夢的源頭。賴清德回頭想想，不會有「早知道就禁了」的悔恨嗎？對於豬肉的安全管理，台灣一直存在兩大軟肋：一是放不掉廚餘飼養，二是民眾愛吃溫體豬。偏偏這兩項，都是豬瘟易於入侵的破口。尤其非洲豬瘟，屬於ＤＮＡ病毒，比普通豬瘟的ＲＮＡ病毒更可怕，致死率近乎百分之百。

目前全台仍有四十六萬頭豬使用廚餘養豬，約占八％。要不要讓這八％影響全台二千億元的養豬業產值，也到了抉擇時刻。重要的是，海關、走私的破口也得堵住，否則就是徒然。