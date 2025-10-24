聽新聞
聯合報社論／賴政府抓兵宣言：閃兵藝人上銬，恢復軍審

Energy坤達為閃兵鞠躬致歉，表示會負起一切法律責任。 圖／聯合報系資料照片
新北地檢署對「閃兵案」發動第三波搜索，多位知名男星被戴上手銬示眾，帶給民眾極大的視覺衝擊，閃兵問題頓成焦點。與此同時，賴政府為防堵軍人躺平投敵，將修正《陸海空軍刑法》加重「降敵罪」刑責，並恢復軍事審判制度。此舉，更讓「抓兵」的肅殺之氣一夕爆表。

閃兵藝人因一時歪念，如今慘淪過街老鼠，是咎由自取。連文化部長李遠也湊上一腳，對於「該不該排除閃兵藝人得獎」，只以「會再研議」模棱兩可答覆。深一層看，藝人只占閃兵中的少數，其背後凸顯的權錢交易、醫療體系沉淪，進而導致兵役體制不公及對政府的信任危機等，這才是更根本的癥結。社會議論多被引導向批判閃兵藝人，卻忽略政府的失能。

閃兵到底有多嚴重？依內政部役政司統計，二○二三年役男首度跌破十萬人，僅剩九萬七千多人。內政部長劉世芳則說，當年我役男免役率高達十六％，遠高於韓國、新加坡的五％。換算下來，那年約有一萬五千名屆齡役男免役，等於少了三到五個戰鬥旅，影響巨大。

免役並不等於閃兵，有些人因先後天身心障礙，確實無法從軍；另有些人則是鑽研兵役體檢標準漏洞，設法逃避。前者合法合理，後者則是鑽營漏洞。最可議的，則是利用權、錢或特殊手段，在病例或體檢報告弄虛作假。若連內政部長都驚呼「不可能這麼高」，為維繫兵役制度的公平，政府自有必要追查體系漏洞，而非一味公審閃兵藝人。

在早年義務役長達二、三年的年代，國軍訓練精實，兵役體檢嚴格，罕聞藝人閃兵情事。隨著兩岸關係緩和，扁政府將役期由兩年縮減為一年，馬政府再縮短為四個月。至此，服兵役不再被視為重要的國民義務，甚至覺得服役「妨礙人生規畫」，藝人選擇「花錢閃兵」遂漸成風氣。近年民進黨改走「抗中」路線，將兵役延長為一年，更不斷鼓吹民防、備戰，閃兵因而被當成箭靶。簡言之，除了服役的光榮及責任感漸失，許多人更擔心的是台海兵凶戰危；若以幾十萬代價，可換得平日免教召、戰時免徵召的「一世平安」，也就值得了。

此外，在社會印象中，許多高官、權貴子弟利用特權管道逃避兵役，或改服替代役；他們的人生順遂，卻留下社會不公的殘酷現實。且看，號稱民防及認知戰專家的綠委沈伯洋，及提倡「全民國防」的國安會副秘書長林飛帆，都僅服過替代役；歌手出身的駐芬蘭代表林昶佐，則因焦慮症免役。這些，都是社會不滿兵役制公平性的根源。

試想，未受過基本軍事訓練的人，只因受到高層青睞，便可高居廟堂指點江山、仕途亨通，將如何服人？藝人及富二代因此有樣學樣，自是必然。當社會風氣如此，台灣如何奢談師法南韓全面封殺閃兵藝人？難道僅憑司法「上銬」閃兵藝人的狂飆行動，就能激發全民從軍抗敵的意志？

在閃兵藝人幾近被「遊街示眾」之際，賴政府也不忘祭出軍法修法，以軍審嚇阻軍人躺平投敵的懦弱行為，連預備、陰謀犯也要罰。看在廣大家世平凡的役男眼裡，現下的徵兵氛圍，還頗神似烏克蘭徵兵辦公室的「抓兵」景象！

這場藝人閃兵風波，掀開了假造病歷、醫療體系墮落、兵役制度不公、軍人榮譽感消失等重重問題。以不當用人來羞辱徵兵制的賴政府，只能靠將閃兵藝人上銬、軍審、加重降敵罪責等「大刀」，來警告全國役男「國難當頭、不要逃兵」，卻不反省國難究竟因何而至，真的是遜爆了！

