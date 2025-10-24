經濟日報社論／搶金風潮中保持冷靜思維

當金價一舉突破每盎司4,100美元的天際線，全球市場的目光再次聚焦在這閃爍的貴金屬上。路透

當金價一舉突破每盎司4,100美元的天際線，全球市場的目光再次聚焦在這閃爍的貴金屬上，近日雖回檔，但隨即湧入買盤，交易仍然熱絡。這並非偶然的瘋潮，而是一場經濟與信心的交互作用。從美中貿易戰升溫、地緣政治動盪，到市場對美國聯準會降息的高度預期，金價的每一次跳動，都反映出世界的不安與資金尋求庇護的本能。

黃金之所以成為「避風港」，是因為它不受任何國家或貨幣體系的約束。當美元的信用動搖，當股市的繁榮被懷疑只是泡沫，投資人便回到那個歷史最久、最原始的信任來源。黃金無言而有信，從央行到個人投資者，無不在重新配置資產，從國債轉向黃金，這是一種對體制風險的潛在不信任，也是對未來不確定性的保險。

有趣的是，這一波金價上漲，並非單純的恐慌反應。美國聯準會持續暗示降息，使得無息資產如黃金的吸引力倍增。同時各國央行的大量買進，更讓市場供需緊繃。俄烏戰爭後，西方凍結俄羅斯外匯儲備的行動，提醒了新興市場國家，真正不會被凍結的資產，唯有黃金。於是中國、印度、土耳其等國的央行，接連增持黃金儲備，使全球金市成為國際金融秩序重塑的戰場。

另一方面，金價飆升現象，也揭露了資本市場的分裂心態。部分投資人仍在追逐科技股與AI概念股的高成長夢想，另一些人則選擇用黃金對抗體制與泡沫。買進標普500是對現代產業的信心，而買進黃金則是對股市盛世終將衰落的提醒。這種二元分歧的市場心理，使金與股雙漲現象同時存在，反映出投資人心中的矛盾與焦慮。

這波金價暴漲也伴隨著短線投機的風險，市場上對於「買不到黃金」的恐慌心理，使交易量急劇放大，也使價格可能出現劇烈拉回。「長期持有、逢低買進」仍是穩健的策略，過度追高容易淪為情緒的俘虜。黃金雖具避險功能，但它畢竟不是生產性資產，過度依賴其價格波動來追求收益，終將偏離理性。

金價飆升對台灣的影響不容忽視，首先它象徵全球資金流向的轉變，當國際資金湧入避險資產，代表風險偏好下降，對出口導向的台灣經濟是一項潛在警訊。特別是台灣依賴電子與半導體產業的景氣循環，若外資轉向保守，對科技股與新創投資的支撐將減弱。

另一方面，台灣的金融市場與民眾投資行為也會被牽動。黃金存摺與金條買氣暴增，反映出社會對未來經濟的憂慮，也顯示資金正從股票與房地產轉向保守資產。長期而言，若這股趨勢持續，可能削弱創新與生產性投資的動能。台灣作為出口型經濟體，更需要在全球動盪中尋找新的穩定力量，透過科技轉型、能源自主與區域供應鏈重構，減少對單一市場與外部金融信心的依賴。

當代的金價飆升，也有深層的象徵意義。這不僅是市場對經濟政策的投票，更像是一面鏡子，映出人類對未來信心的不足。每一次金價暴漲的背後，往往是對貨幣體系與政治制度的懷疑。從1979年的能源危機，到2008年的金融風暴，再到疫情後的通膨時代，黃金都在提醒世人，科技能改變生產力，但改變不了人心對安全的渴望。

未來的金價是否真能如部分機構預測般，攀升至5,000美元，仍難定論。這取決於美中關係的走向、全球利率政策的轉折，以及地緣衝突的持續程度。若世界經濟能穩定復甦，金價或將回歸理性區間；但若不確定性繼續擴散，金價將成為市場恐懼指數的晴雨表。亂世藏金，盛世藏書，當前的金潮正顯示出人們對「亂世」的感知正在加深。當黃金閃耀的光芒映照出全球金融的不安時，人類需要思考的不是如何追逐金光，而是如何重建對制度、信用與未來的信任。