聯合報社論／除了二○二八，鄭麗文的兩岸與國際使命

鄭麗文在國民黨主席選舉當天，穿國旗裝前往投票。 圖／聯合報系資料照片

鄭麗文當選國民黨主席，中共總書記習近平發出賀電。藉著賀電與覆電，國共兩黨再度確認共同政治基礎，九二共識仍然是兩岸通關密語和定海神針。鄭麗文表明不怕被貼標籤，若能推動兩岸和平，「當然要見習近平」。賴總統則在三天內兩度針對性地強調，接受九二共識和一中原則就得到和平，「是不可能的事」。風雨欲來，兩岸議題又將成為藍綠的激烈戰場。

國民黨選出新主席，民進黨沒有一聲道賀，只送一頂紅帽。鄭麗文喊話，不要再內耗、不要再在內部找敵人、不要再打仇中反共反中牌，兩岸不要再有戰火。民進黨卻以「兩個期盼」暗批，國民黨喪失主權立場、意識形態杯葛，更以「一個提醒」誇大中共介入滲透國民黨選舉，並以「在地協力者」抹紅國民黨。鄭麗文還沒上任，民進黨已全力開殺。

中共介選議題，是國民黨內亂送刀給民進黨砍的。國民黨沒有遞刀，民進黨也會砍；但國民黨送刀上門，民進黨砍得更順手。賴清德重提「國安十法」立法，二○二六和二○二八選舉必然還會大炒；國安單位也被呼叫介入政黨調查，未來政治偵防更不客氣。面對抹紅貼標籤，鄭麗文豪氣直言「怕就不要出來混」；但中央及地方選舉都不是主席一人的戰爭，鄭麗文必須解開這頂紅帽。要見習近平，但不能急。鄭麗文說，有更大民意做後盾，到對岸更有代表性；當國民黨路線成為台灣主流民意，紅帽自然退散。

隨著台灣主體意識提升與國民認同變化，國民黨的兩岸論述在若干敏感議題採模糊化處理。但當民進黨也開始向中華民國靠攏，甚至公開搶奪國民黨的神主牌。儘管其目的是在掏空中華民國，但對一般民眾而言，恐怕不易區別民進黨「兩國論」式的中華民國，和國民黨捍衛的中華民國有何不同。如此，恐削弱國民黨的既有優勢，並增加其論述難度。

中華民國憲法本是一中憲法，民進黨卻把「中國」切割送給中共；「九二共識」一詞本是國民黨的蘇起概括提出，國民黨堅持九二共識並創造了多年的兩岸和平繁榮，卻被民進黨說成是接受中共主張，還惡意地把九二共識和一國兩制畫上等號。九二共識和一個中國已被民進黨扭曲和汙名化，鄭麗文要扭轉頹勢，就必須與時俱進充實九二共識內涵，讓更多人再度接受兩岸定海神針。

鄭麗文說，要讓台灣人自豪地說出「我是中國人」；習近平賀電首度期許「增強做中國人的志氣、骨氣和底氣」，既是對鄭麗文用力按讚，更是兩岸心靈契合的根基。鄭麗文要恢復台灣民眾的中國人認同，這場涉及文化、教育、歷史與意識形態的戰爭，馬英九執政未能奪回陣地，鄭麗文的任務更為艱鉅。

外媒常視國民黨為「親中政黨」，而國民黨失去政權後對外經營力不從心，在美中戰略競爭日趨激烈下，也使得藍營立場備受質疑。美國在經濟上掏空台灣，在安全上不給保證；中共在軍事上威脅台灣，在國際上封殺台灣，我國面臨地緣競爭的夾擠，處境更加困難。鄭麗文承諾不讓台灣成為麻煩製造者、不讓台灣淪為地緣政治犧牲品，但國民黨如何提出有別於民進黨「跪美仇中」的有效政策路線，將是鄭麗文的重大挑戰。

賴清德談兩岸則互不隸屬，談台灣則地位未定，拒絕九二共識和一中原則，只想備戰達到避戰。這顯示兩岸不可能平靜，台海仍然是世界最危險的地方。鄭麗文不僅要負起二○二六、二○二八重任，也不能忘記兩岸使命與國際承諾。