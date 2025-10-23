聯合報黑白集／粉紅色催眠

南韓女團Blackpink日前來高雄表演，高雄將全市重要地標都換上粉紅燈飾。 圖／觀光局提供

南韓女團Blackpink在高雄兩場演唱會，掀起「粉紅浪潮」。高雄將全市重要地標都換上粉紅燈飾，市長陳其邁也用ＡＩ將頭髮染成粉色。隨後，賴清德、蔡英文、蕭美琴、卓榮泰都相繼改圖貼出粉紅頭像。台灣政治人物這股追星熱潮，讓南韓媒體嘖嘖稱奇。

南韓網友對此驚呼，「台灣人心胸比我們開放」，「周杰倫來首爾，我們大概不會這樣做」。相對的，台灣網友可就不開心了，「丟臉」、「國恥」、「小丑」、「韓團征服台灣」的罵聲此起彼落。

說穿了，這就是一個「宣傳成癮」政黨的媚俗之舉。民進黨什麼奇怪的熱鬧都能湊，只要能夠蹭流量，什麼格調都不管了。陳其邁以粉紅頭宣傳也就算了，連賴清德、蕭美琴、蔡英文都亂跟風，不怕丟國家顏面嗎？南韓政治人物都未對ＢＰ如此獻媚，台灣元首卻一夕「變髮」去應援外籍女團，超沒尊嚴的。

更糟的是，就在這波粉紅熱中，爆出了新一波台灣藝人假造病歷「閃兵」的醜聞，輿論也拿南韓藝人「不敢逃兵」之例作為對照。在南韓，藝人視準時入伍為天職，基本的社會義務；在台灣，當兵卻被認為「浪費時間」，能閃就閃。這樣的心態和氛圍，真令人錯亂！

粉紅頭是一種催眠，顯示自己跟上潮流，共同沉浸在某種美好想像中。但睜開眼睛，現實卻一點也不粉紅。