聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／粉紅色催眠

聯合報／ 黑白集

南韓女團Blackpink日前來高雄表演，高雄將全市重要地標都換上粉紅燈飾。 圖／觀光局提供
南韓女團Blackpink日前來高雄表演，高雄將全市重要地標都換上粉紅燈飾。 圖／觀光局提供

南韓女團Blackpink在高雄兩場演唱會，掀起「粉紅浪潮」。高雄將全市重要地標都換上粉紅燈飾，市長陳其邁也用ＡＩ將頭髮染成粉色。隨後，賴清德蔡英文蕭美琴、卓榮泰都相繼改圖貼出粉紅頭像。台灣政治人物這股追星熱潮，讓南韓媒體嘖嘖稱奇。

南韓網友對此驚呼，「台灣人心胸比我們開放」，「周杰倫來首爾，我們大概不會這樣做」。相對的，台灣網友可就不開心了，「丟臉」、「國恥」、「小丑」、「韓團征服台灣」的罵聲此起彼落。

說穿了，這就是一個「宣傳成癮」政黨的媚俗之舉。民進黨什麼奇怪的熱鬧都能湊，只要能夠蹭流量，什麼格調都不管了。陳其邁以粉紅頭宣傳也就算了，連賴清德、蕭美琴、蔡英文都亂跟風，不怕丟國家顏面嗎？南韓政治人物都未對ＢＰ如此獻媚，台灣元首卻一夕「變髮」去應援外籍女團，超沒尊嚴的。

更糟的是，就在這波粉紅熱中，爆出了新一波台灣藝人假造病歷「閃兵」的醜聞，輿論也拿南韓藝人「不敢逃兵」之例作為對照。在南韓，藝人視準時入伍為天職，基本的社會義務；在台灣，當兵卻被認為「浪費時間」，能閃就閃。這樣的心態和氛圍，真令人錯亂！

粉紅頭是一種催眠，顯示自己跟上潮流，共同沉浸在某種美好想像中。但睜開眼睛，現實卻一點也不粉紅。

社論 陳其邁 BLACKPINK 粉紅頭 民進黨 演唱會 流量 賴清德 蕭美琴 蔡英文

延伸閱讀

韓國瑜許可鳳山水庫光電板 陳菁徽：招標陳菊、啟用陳其邁

防堵非洲豬瘟 陳其邁要求最高規格執行防疫

為毛英雄加薪！陳其邁拍板 增編千萬預算強化特搜隊

一紙公文要公務員交臉書帳號列管惹議 陳其邁火速拔除三民區長職位

相關新聞

聯合報社論／晶片「生態系外移」，經建部門竟狀況外

副總統蕭美琴接受加拿大廣播公司專訪，提到我國已承諾在美投資晶片產業，除了台積電，還包括其「半導體生態系」。此一「生態系」...

聯合報黑白集／綠能開山媽祖的開示

前總統蔡英文的「想想論壇」重出江湖，對焦再生能源。她親自推銷專題，疾呼「應理性務實，避免以政治影響再生能源發展」。巧的是...

經濟日報社論／「早苗經濟學」面臨多重挑戰

日本自民黨新黨魁「鐵娘子」高市早苗幾經波折，並經歷數十天的縱橫捭闔，終於和在野的「維新黨」結盟，使她成為日本有史以來第一...

聯合報黑白集／粉紅色催眠

南韓女團Blackpink在高雄兩場演唱會，掀起「粉紅浪潮」。高雄將全市重要地標都換上粉紅燈飾，市長陳其邁也用ＡＩ將頭髮染成粉色。隨後，賴清德、蔡英文、蕭美琴、卓榮泰都相繼改圖貼出粉紅頭像。台灣政治人物這股追星熱潮，讓南韓媒體嘖嘖稱奇。

聯合報社論／除了二○二八，鄭麗文的兩岸與國際使命

鄭麗文當選國民黨主席，中共總書記習近平發出賀電。藉著賀電與覆電，國共兩黨再度確認共同政治基礎，九二共識仍然是兩岸通關密語和定海神針。鄭麗文表明不怕被貼標籤，若能推動兩岸和平，「當然要見習近平」。賴總統則在三天內兩度針對性地強調，接受九二共識和一中原則就得到和平，「是不可能的事」。風雨欲來，兩岸議題又將成為藍綠的激烈戰場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。