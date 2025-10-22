聽新聞
聯合報黑白集／綠能開山媽祖的開示

聯合報／ 黑白集

前總統蔡英文。圖／聯合報系資料照片
前總統蔡英文的「想想論壇」重出江湖，對焦再生能源。她親自推銷專題，疾呼「應理性務實，避免以政治影響再生能源發展」。巧的是，綠能外商因台海風險決定賣案退場，雲豹能源立馬順勢表態接盤。敏感網民驚覺：這是「高端法說會」再版嗎？

網友尊稱蔡英文「綠能開山媽祖」。她金口開示，「涉貪個案不能否定能源轉型」，引來外界諸多「想想」。從台南八八槍擊案、到小英男孩等深層貪腐，到光電板破壞山海水庫的國土慘案，網民問她：「還有多少個案？」還有人提出多次大停電，連台積電都得減電救台灣，請她釋疑「核能歸零」算務實理性嗎？

台海情勢惡化，多家美國智庫撰文直指台灣綠能轉型不佳，能源有危機，基於國安必須助台重啟核能。相比之下，綠能媽祖開示隻字不提現實困境和解方，直如綠能業者的公關文宣。

弔詭的是，綠能外商懼戰退場，綠企雲豹卻積極接盤，聲稱將結合壽險等金融業者。一手收購外商案場作大市佔，另一手經營綠電資產管理。從供電到賣電再到金流平台，這算盤打得精明，也發揚綠能媽祖能源轉型理念。

李遠哲曾與小英談減碳政策不當，她答「2024年後不是我的事」。怎料，她如今意猶未盡，高談能源政策為自己辯護。看不出有心化解危機，卻見「造市」斧痕。

社論 蔡英文 再生能源

相關新聞

