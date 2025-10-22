聯合報社論／晶片「生態系外移」，經建部門竟狀況外

副總統蕭美琴「半導體生態系」外移的說法，國發會主委葉俊顯（圖）表示不知情。圖／聯合報系資料照片

副總統蕭美琴接受加拿大廣播公司專訪，提到我國已承諾在美投資晶片產業，除了台積電，還包括其「半導體生態系」。此一「生態系」外移的說法，較副閣揆鄭麗君所提在美打造「類科學園區」又更進一步，不僅把台積電變「美積電」，甚至把整個產業鏈都拱手送走。更令人不安的是，國發會主委葉俊顯被問到此事，竟稱他也是看到報導才得知，國發會並未直接參與。

基於地緣政治及關稅戰的雙重壓力，台積電因「懷璧其罪」被迫擴大赴美投資，是不得不然。但令人不解的是，賴政府未能利用台積電擴大赴美投資為台灣爭取到任何有利籌碼，竟然要把整個「生態系」、「類科學園區」雙手奉送給美國，這難道不是在對台灣的產業「掘根」？民進黨口口聲聲「抗中保台」，外界看到的卻只有「抗中」及「跪美」，哪裡有心思「保台」？

賴政府或許會辯稱，整個台積電生態系外移美國，是為了換取美國的廿％對等關稅調降，以減緩對國內產業的整體衝擊。問題是，賴政府精確盤算過「半導體生態系外移」交換「關稅下修」的利弊得失嗎？如果整個生態系外移，卻只換得五趴的關稅下降，恐怕是得不償失的交易。最近，許多傳統產業已經感到不支，不少工業區傳出廠辦和商辦退場出售的消息。當企業主已經心灰意冷看破前景，歹戲拖棚的對美關稅就算稍稍降個幾趴，能挽回經營者的心嗎？

最令人錯愕的是，整個對美談判的策略擬訂，不論是「類科學園區」赴美或「台積電生態系外移」，皆由賴政府少數高層人士主導，國發會、經濟部等經建部門的參與卻幾乎全被排除，體制角色也絲毫不受重視。事實上，在今年八月內閣改組之前，企業界出身的前經濟部長郭智輝和前國發會主委劉鏡清即很少受到相關的政策諮詢，以致其發言經常顯得狀況外。可見，賴政府根本無意藉他們來拉近與實務界的距離，只是把他們當成擺設樣板。

如今，新的國發會主委葉俊顯面對蕭美琴的「台積電生態系」赴美之說，竟囁嚅稱自己是「見報得知」，事前並不知情。他還稱國發會只是「幕僚單位」，一副無處置喙的模樣；立委要求他就此事提出影響評估，他則答稱要三個月。身為國家經建部門的領航者，葉俊顯如此卑微、如此自我退縮、又如此龜速，人們還能期待國發會為國家經建發展提供指引嗎？

試想，要將以台積電為首的半導體生態系整個移植美國，這是何等的大事；而我們的國發會卻毫不知情，這又顯示賴政府決策是奇怪的寡頭運作模式。如果只是少數幾個高層決策者，如賴清德、蕭美琴、卓榮泰、鄭麗君等人就可以關起門來作出這樣的重大決定（這群人基本上都是經濟門外漢），不需要對外徵詢意見，甚至不需要經建部門進行相關評估，大家不覺得這是很魯莽、也很危險的決策嗎？賴政府極盡全力討好川普政府，不怕把台灣經濟的根本都一起斷送嗎？

最大的癥結是，在整個美台關稅談判過程中，賴政府始終秘而不宣，完全是蓋著黑布進行。當年的ECFA被民進黨指為「黑箱」，台美關稅談判則是十倍的黑箱；甚至為了討好美國，要把台灣「護國神山」整個產業鏈打包移植到美國。這種異想天開的決策，如果稱得上「愛台」，還有什麼能叫做「賣台」。葉俊顯厚顏辯稱，半導體生態系只是「複製」到美國，而不是「外移」。是嗎？在資金和人才出走後，被挖空的產業，台灣經濟的根還剩什麼？