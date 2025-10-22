經濟日報社論／「早苗經濟學」面臨多重挑戰

「早苗經濟學」面臨多重挑戰。（美聯社）

日本自民黨新黨魁「鐵娘子」高市早苗幾經波折，並經歷數十天的縱橫捭闔，終於和在野的「維新黨」結盟，使她成為日本有史以來第一位女首相。高市心目中的偶像是英國前首相柴契爾；但如果她決心採行「早苗經濟學」，卻不無可能成為日本版的特拉斯，甚至在經濟領域可能會有類似川普的作為。

高市是日本已故首相安倍晉三的死忠追隨者，因此各界預期高市將繼續推動「安倍經濟學」，也就是著名的「三支箭」政策，包括擴張財政支出，放鬆貨幣政策，以及治理改革。因此在財政上，高市顯然將會偏向「鴿派」，為追求經濟成長而不惜繼續實施赤字預算。

過去30年來日本政府曾一再實施產業政策補貼，擴大公共工程，希望能夠擺脫通貨緊縮深淵，但往往都以失敗告終。高市在選戰時承諾她將雙管齊下，難怪日本公債殖利率持續上揚。

在貨幣政策上，高市的立場則與川普如出一轍。川普之前形容遲遲不肯降息的Fed主席鮑爾是「強驢」，高市也批評一再升息的日銀總裁植田和男是「馬鹿」，意圖阻止日銀繼續進行貨幣政策正常化。

高市的政治實力雖不及川普，但從她當上自民黨黨魁之後日股隨即大漲，日圓應聲重貶，顯示市場對她的寬鬆立場高度期待。

高市若一心要推動「安倍經濟學2.0」，最大的問題在於目前她所面對的日本政治及經濟情勢，與2012年安倍出任自民黨魁相比已是時移勢易。首先，高市的政治處境比安倍當時要弱得多。當時自民黨雖是反對黨，但執政的日本民主黨則是敗象已露，之後的國會選舉中自民黨大獲全勝，顯示民眾賦予安倍強有力的改革使命，使他能夠從容推行新政。

反觀此刻，自民黨的情勢可謂風雨飄搖，在眾議院及參議院均未過半。現在高市雖勉力贏得眾院過半席次的支持，但可能很難推動大開大闔的政策。

在經濟方面，則差別更大。安倍主政時日本最嚴重的困境仍是通貨緊縮，股市與房地產價格都遭到嚴重低估；日圓對美元匯率更一度飆升到1美元兌77日圓，嚴重打擊出口，並加重物價下跌壓力，因此各界歡迎安倍的三箭。但現在日本經濟已恢復成長，企業獲利達到歷史高點，失業接近歷史低點，股市一片紅火，日圓更是貶到150低位；民眾最擔憂的是通膨升高，尤其是日常生活成本上升。因此寬鬆貨幣政策顯然已不合時宜，高市反而應該支持日銀穩步升息，使日圓能夠升值，以降低通膨壓力。

在財政政策上，高市就算有心擴大支出，但由於財政緊絀，高市很難有大膽的動作。何況以往經驗顯示，這種政策很難刺激經濟成長，卻會使政府負債不斷累積。日本政府負債總額高達國內生產毛額（GDP）的兩倍，而且目前10年期公債殖利率已從之前的負數，上升到1.7%左右，償債成本更高，擴大公共支出只會使財政更加惡化。

高市在2021年的黨魁選戰中，曾提出「早苗經濟學（Sanaeconomics）」的願景，以促進經濟成長為目標；2024年再度競選時，更抨擊日銀升息，並倡議擴張財政支出，因而使一些人把她跟英國只做了44天的前首相特拉斯相提並論。所幸她去年敗選後，政策立場已轉趨溫和，聚焦於日常生活問題，主張租稅抵減，提高低收入者的所得稅起徵門檻，並強調政府支出必須負責任。

高市當前面對諸多挑戰，包括重新凝聚分崩離析的自民黨，解決選民對通膨升高的不滿，採取適當的移民政策，以及在人工智慧時代日本經濟將展現何種風貌；而最艱鉅者，當屬如何處理好與美國之間難以掌控的關係。

高市真正需要的，並非「火箭砲」式的安倍經濟學2.0，而是需要一支擺對位置的箭，也就是一套目標正確且能順利推動的治理改革政策，來落實安倍的未竟之功。