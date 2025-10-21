經濟日報社論／推動自由貿易協定要加把勁

推動自由貿易協定要加把勁。圖／AI生成

日本經濟新聞報導，台灣近年來接觸多國亟欲簽署「自由貿易協定」（FTA），但都遭到貿易夥伴的「冷處理」；就連已結束諮商、只待簽署的加拿大，都遭到延宕半年，不僅前途坎坷，更令人憂心未來前景。

在川普掀起美中貿易科技戰後，全球貿易秩序已完全被打亂。特別是今年不分敵友的關稅戰，更讓全球陷入貿易恐慌，以自由貿易協定「抱團取暖」、「將餅作大」的作法，必然更受各國青睞。在此大環境下，台灣無法在貿易協定上有所突破，其經濟後果將更為嚴重；除無法像大量簽署國一樣，在貿易上獲得關稅免除之外，也會讓產業失衡更加嚴重：傳統產業面對高關稅加速外流、倒閉，產業更集中於一枝獨秀的資通訊半導體，經濟陷入長期波動不穩定狀態，這絕對是負面的發展。

在馬政府主政、兩岸關係和緩的2013年，台灣在北京默許下和新加坡及紐西蘭簽署了FTA。但2010年馬蔡辯論兩岸ECFA時，馬主張要「從中國走向世界」，但蔡堅持「由世界走入中國」，迄今答案逐漸明朗─在兩岸僵局加劇、ECFA近乎衰亡之下，台灣既無力從中國走向世界，亦難由世界走入中國。若日經報導的情勢無法好轉突破，目前資通訊業和股市的榮景，極可能是台灣產業「夕陽無限好，只是近黃昏」的寫照。無法克服「中國障礙」的結果，恐讓台灣經濟逐漸停滯沒落。政府必須高度重視此一問題，以積極性和大魄力來加速突破才行。

在日經提到的東南亞和日澳加等國，由於和中國貿易關係密切，顧忌北京「經濟懲處」而對台灣冷處理，是可以理解的。然而像印度，2024年對中國出口只有177億美元的原料和中間財、總出口占比僅約4.0%，和中國又有邊境糾紛難謂友好，在這種對台有利的態勢之下，卻未能和印度談出貿易協定，是難以令人理解的怪事。事實上，亞洲開發銀行網站早就透露，台灣在和印度進行自由貿易協定諮商；而最近勞動部有意對印度開放印傭入境，相信和此事亦有關聯。迄今未能談出協定，很可能和我方不願意大量開放農產品有關。農產品的確需要保護，但開放九成農產項目、只保護一成項目，就可以保護產值在5,000萬元新台幣以上的所有農產品，應該務實地加以評估開放，並提出適當的調適方案，來解決問題。

印度目前也在發展資通訊產業，有賴台灣廠商前往投資；台灣的半導體人才不足，也需要引進印度人才，所以台灣可以著力之處頗多。只要和印度的FTA談成，就會產生巨大的示範效果，讓其他國家跟進，例如同樣和中國政經關係冷淡的菲律賓。所以，政府不宜遇到困難就怯戰不前，而應思考其巨大之關鍵性，傾全力促成此事。

另一個重大的經貿戰場，就是「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。雖然我經濟體質比成員國如越、馬、墨、秘都夠格加入，但兩岸問題卡住了台灣入會。由於中國大陸和我方幾乎同時提出申請，造成該組織困擾，若政府能宣布：願意在此平台上以該組織FTA之精神和對岸進行自由貿易，相信能表達我方願意進行自由貿易之強烈企圖；而若此善意能獲得對岸善意回應，不反對兩岸一起加入，則兩岸或許就有機會同時加入。而台灣的經濟體質，也會因加入這個龐大的自由貿易組織而獲得激勵，加速「去劣存菁」的進程，更快速地脫胎換骨，也讓傳統產業重新獲得生機。

歲月並非靜好，貿易戰如火如荼，全球產業洗牌重構，「黑天鵝」此起彼落，未能善於應變趕上競爭者，很快會被淘汰。台灣表面數據亮眼，但產業失衡、貿易掉隊的「灰犀牛」就在眼前，政府對FTA必須力求達陣得分。