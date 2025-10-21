聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／堰塞湖政治學

聯合報／ 聯合報黑白集

花蓮燕子口堰塞湖有潰決風險，秀林鄉部分地區明天停班停課。圖／太管處提供
花蓮燕子口堰塞湖有潰決風險，秀林鄉部分地區明天停班停課。圖／太管處提供

繼馬太鞍溪堰塞湖潰壩導致光復鄉洪災後，花蓮立霧溪燕子口也出現堰塞湖。堰塞湖形成至今僅短短數日，主管機關發布紅色警戒、撤離居民、封山、官員現場視察，並規畫壩體降挖導流，一氣呵成，毫不拖泥帶水。比起馬太鞍溪堰塞湖的處理，截然不同。

燕子口堰塞湖量體、危險性遠不及馬太鞍溪堰塞湖，賴政府卻如臨大敵，原因何在？表面上看，應該是馬太鞍溪堰塞湖才潰壩釀災不久，主管機關不敢怠慢。且燕子口堰塞湖就位在中橫路邊，處理難度較低，所以立馬處理。

但如此一來，不正見證把「處理難度」當成「處理優先順序」之荒謬？事實上，處理明快背後，亦不乏作秀成分。水利專家、行政院顧問李孟諺前往視察尚稱合理，但行政院秘書長張惇涵去湊熱鬧，還把圖文放上臉書，目的何在？不過把燕子口堰塞湖當政治秀場罷了！

這波表演，內政部也堪稱經典。除撤離居民，還立即宣布太魯閣國家公園「封園」。海拔三百公尺的堰塞湖，竟連海拔三千公尺的高山都封了，難道水會逆流？對照內政部長劉世芳在花蓮救災爭議，如此矯枉過正，十之八九就是為了洗白。

經過馬太鞍溪堰塞湖潰壩災難，政府對天災繃緊神經，當然是件好事。但若想藉此掩飾之前的處置失當，甚至當成爭功、洗白秀場，那就大可不必！

社論 堰塞湖 中橫公路

延伸閱讀

中央災變中心：立霧溪堰塞湖湖區水位計晚間已上線

太魯閣堰塞湖封山惹議 醫：旅遊避險決策合理

立霧溪、馬太鞍2堰塞湖目前壩體穩定 劉世芳：持續維持一級開設

尖石泰崗溪堰塞湖潛藏風險 竹縣府今公告禁止戲水

相關新聞

聯合報社論／剋扣軍公教警消福利，防衛韌性靠口水？

行政院提出明年中央政府總預算，應依法編列的軍人待遇、警消退休所得替代率提高經費均未編入，朝野紛爭再起。賴政府和立法院民進...

聯合報黑白集／鄭麗文如何壯大國民黨

非典型的鄭麗文當選國民黨魁，顯示黨員對於世代交替的期待。在選戰過程中，藍白合是一再被提及的話題，然而國民黨卻不能只妄想靠...

經濟日報社論／台灣應思考全面的經濟安全政策

中國大陸於10月9日祭出擴大稀土管制政策後，美國總統川普也揚言對中國大陸加徵100%的關稅，兩大國互相開徵的港口服務費，...

聯合報黑白集／堰塞湖政治學

繼馬太鞍溪堰塞湖潰壩導致光復鄉洪災後，花蓮立霧溪燕子口也出現堰塞湖。堰塞湖形成至今僅短短數日，主管機關發布紅色警戒、撤離...

聯合報社論／鄭麗文應將國民黨轉化成有策略的行動藍

鄭麗文以「戰鬥藍」旗幟贏得國民黨主席選舉，意味藍營未來將擁抱強勢、主動出擊的問政路線。這場看似昂揚的勝利，其實也開啟了國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。