聯合報黑白集／堰塞湖政治學

花蓮燕子口堰塞湖有潰決風險，秀林鄉部分地區明天停班停課。圖／太管處提供

繼馬太鞍溪堰塞湖潰壩導致光復鄉洪災後，花蓮立霧溪燕子口也出現堰塞湖。堰塞湖形成至今僅短短數日，主管機關發布紅色警戒、撤離居民、封山、官員現場視察，並規畫壩體降挖導流，一氣呵成，毫不拖泥帶水。比起馬太鞍溪堰塞湖的處理，截然不同。

燕子口堰塞湖量體、危險性遠不及馬太鞍溪堰塞湖，賴政府卻如臨大敵，原因何在？表面上看，應該是馬太鞍溪堰塞湖才潰壩釀災不久，主管機關不敢怠慢。且燕子口堰塞湖就位在中橫路邊，處理難度較低，所以立馬處理。

但如此一來，不正見證把「處理難度」當成「處理優先順序」之荒謬？事實上，處理明快背後，亦不乏作秀成分。水利專家、行政院顧問李孟諺前往視察尚稱合理，但行政院秘書長張惇涵去湊熱鬧，還把圖文放上臉書，目的何在？不過把燕子口堰塞湖當政治秀場罷了！

這波表演，內政部也堪稱經典。除撤離居民，還立即宣布太魯閣國家公園「封園」。海拔三百公尺的堰塞湖，竟連海拔三千公尺的高山都封了，難道水會逆流？對照內政部長劉世芳在花蓮救災爭議，如此矯枉過正，十之八九就是為了洗白。

經過馬太鞍溪堰塞湖潰壩災難，政府對天災繃緊神經，當然是件好事。但若想藉此掩飾之前的處置失當，甚至當成爭功、洗白秀場，那就大可不必！