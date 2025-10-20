經濟日報社論／台灣應思考全面的經濟安全政策

台灣應思考全面的經濟安全政策。記者侯永全／攝影

中國大陸於10月9日祭出擴大稀土管制政策後，美國總統川普也揚言對中國大陸加徵100%的關稅，兩大國互相開徵的港口服務費，也已生效，在此同時，雙方談判代表又在第三國展開新一回合經貿談判。夾在大國博弈之間，台灣要更主動尋求自保之道。

美中雙方邊打邊談，盤算藉此增加在談判中的籌碼，逼迫對方讓步，但大國間博弈的複雜度與難度甚高，也容易擦槍走火，稍有不慎即可能導致不可收拾的後果。台灣等中小型國家，在當中難有置喙的空間，能不被要求選邊站、或在夾縫中求得生存空間，已是萬幸。

按目前情勢觀察，美中之間的對抗恐難以止息，雙方無論從關稅、出口管制（含長臂管轄）或其他貿易障礙的設置，都可能對全球供應鏈造成風險。以稀土管制政策為例，有可能直接或間接地影響半導體、AI等關鍵產業供應體系；即便中國並非全面禁止出口稀土產品，而是要求其出口須經過中國政府核可，但這當中卻隱含太多行政干預的想像空間，對業者造成非關稅貿易障礙的風險大幅增加，也直接對相關供應鏈的韌性形成潛在威脅。

但影響供應鏈與國際經貿的因素卻不僅止於大國間的對抗，其他如風災、地震、疾病等天然災害，以及戰爭、罷工等人為因素，皆可能造成顯著的外部風險。在國際總體環境大幅動盪的今日，再加上強國間採取新保護主義進行對抗，企業與政府如何識別供應鏈的風險並加以管理、預防，已經成為國際間的顯學，也引起各主要國家的重視。

以美國為例，在新冠疫情期間的供應鏈衝擊，激發白宮發起百日供應鏈調查，盤點美國所需關鍵產品的供應鏈，釐清經貿風險環節。歐盟也在「去風險」的政策思維之下，強化對供應鏈中相對脆弱、被他國掌控環節的識別與監控。日本更於2022年公布「經濟安全保障推進法」，從國家安全的角度來檢視經濟安全的重要性，同時設立「經濟安全保障推進室」，專責政策研擬、協調等工作。部分日本大型企業更設立專責部門，從企業的層級進行經濟安全的規劃與策略研擬。

反觀台灣，各界對於經濟安全、供應鏈韌性的概念顯得相對被動，大多僅於風險事件發生時採取因應措施，缺乏對風險來源的主動識別，更欠缺在風險事件發生前進行應變情境的模擬。同時，目前國內對於經濟安全、供應鏈韌性的概念仍停留在兩岸政治軍事的緊張、中國大陸的經濟脅迫、供應鏈轉移、以及赴美投資等事務上。這些議題只是經濟安全的一部分，我國在關鍵產品供應鏈的盤點、脆弱且被掌控環節的風險識別，以及分散風險的預先作為與應變模擬等，仍然付之闕如。

台灣產業向來以供應國際客戶零組件或提供代工服務為主，在供應鏈的運作上，多為配合客戶而行，導致長期對於供應鏈韌性與經濟安全的意識不足。政府相關部門對此議題或有少數計畫觸及，但未見顯著且全面性、整體的資源投入，無法協助產業進行相關供應鏈的風險識別與規劃，更遑論如日本透過立法來推動。

因此，一旦發生如中國大陸與美國的進出口管制這類國際重大風險事件，我國內部即要耗費大量人力、物力進行盤點，藉此釐清供應鏈受直接或間接衝擊的程度，才得以研擬後續因應措施。此種作法無論在效率、反應速度上，都可能落後國際競爭對手，喪失預先反應或防患於未然之機。

在美中對抗與其他地緣政治衝突不斷，天災人禍難息的動盪年代，我國各界對於經濟安全的意識及思維實應與時俱進，更全面地從供應鏈盤點、風險識別與應變模擬、風險分散與管理等工作著手，以維持我國的長期競爭力。