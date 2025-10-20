聯合報黑白集／鄭麗文如何壯大國民黨

鄭麗文當選中國國民黨主席。圖／聯合報系資料照片

非典型的鄭麗文當選國民黨魁，顯示黨員對於世代交替的期待。在選戰過程中，藍白合是一再被提及的話題，然而國民黨卻不能只妄想靠外力重返執政。根據民調，賴政府滿意度雖低，國民黨支持度卻也文風不動，只在兩成五上下。如何將不滿執政黨的力量轉化成支持在野黨的動能，對鄭麗文而言，才是挑戰。

一個曾經的民進黨女性黨員卻能在以「老藍男」為主的百年政黨突圍，更難能可貴的，鄭麗文純粹是以論述贏得選舉，未被意識形態綁架，並在封閉型選舉中獲得高度支持，也讓人看到國民黨重生蛻變的希望。

不過，雖然鄭麗文的出線讓人看到百年老店「回春」的契機，但能否進一步質變成壯大國民黨的養分，卻還是問號。賴政府上任一年多，不滿意度遠高於滿意度，更在大罷免中以卅二比○被完封，但國民黨的支持度卻未顯著上揚。換言之，民眾對執政黨滿意度雖低，卻未能轉化成對反對黨的支持，這也是國民黨在野後長期的困境。

關鍵在，國民黨作為最大的反對黨，卻始終沒有打動民心的作為與論述。國民黨若想重返執政，當務之急是要能在民進黨的反中路線外，擘畫一套獲得多數選民認同的友中保台大戰略，解構抗中才能保台的洗腦話術，才能把基本盤做大，這也是鄭麗文現下比藍白合更重要的事。