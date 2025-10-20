聯合報社論／剋扣軍公教警消福利，防衛韌性靠口水？

賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

行政院提出明年中央政府總預算，應依法編列的軍人待遇、警消退休所得替代率提高經費均未編入，朝野紛爭再起。賴政府和立法院民進黨團寸步不讓，協商亦告破局。在野黨擬提復議，預算危機將再度上演。其實這場衝突不僅沒必要，而且根本是行政院在「尋釁生事」。

賴政府的理由有三：一是修法並未先與行政院協商，以致預算增加沒有財源；二是由立法部門提增預算，有違憲疑慮；三是只提高警消，卻未提高一般公務員退休所得替代率，有違衡平、公平原則。雖然行政院表示已提釋憲，如果合憲就會回溯補足。但在大法官人事僵局下，這種說法除影響軍警消應得權利，只是拖延時間罷了。

行政院說修法未與政院協商，以致財源籌措不及。然《警察人員人事條例》一月就修正通過，《軍人待遇條例》也在六月底完成修法，明年總預算案則在八月底才送交立院。所謂籌措不及，顯係推託。

違憲之說，也屬無稽。這兩項修法都經總統公布並明令施行，目前既未被暫時處分，更未被判定違憲，二法都是應遵行的現行有效法律。行政院不編列預算，等於是自己充當大法官角色，不只是濫權，更屬違法。依法行政的最低要求，成了不切實際的期待。

至於衡平、公平之說，更是本末倒置、見樹不見林。雖同屬公務機關體系，但不同公務部門性質、任務皆異，本不能一概而論。蔡政府推年改，軍人年改制度設計與公教年改截然不同，亦是著眼於此；若要以此論衡平、公平，當年年改豈非也是違憲，亦應推倒重練？

警消任務具有較高危險性，且多以外勤為主，整體人事結構年輕化要求，遠高於一般公務體系。年改後退休所得替代率降低，基於退休後生計考量，公務人員退休年資、年齡雙雙提高。而此效應對警消影響，又大於一般公務體系。銓敘部統計，年改上路以來，截至一一二年為止，非警消人員退休年齡平均提高一點六六歲，警消人員提高二點七九歲；非警消人員平均退休年資增加二點九四年，警消人員則增加三點四四年。提高警消退休所得替代率，應有助於改善這種情況。

軍人情況亦然。兩岸情勢緊繃，軍人壓力與任務強度倍增，募兵愈來愈困難。且去年起義務役役期延長為一年，近期更有延長到二年之議。種種情況早已今非昔比，難道幫志願役加薪三萬、義務役薪水不低於最低工資，是不合理的要求？

但賴政府一貫打恫嚇牌，說提高警消退休所得替代率將導致退撫年金提早破產，五十年多支出一千七百億；幫軍人加薪則一年多花三百億，排擠其他國防預算。其實提高警消福利一年平均只增加卅多億元支出，對國庫幾無影響；軍人加薪所需三百億元，與一年九千億元國防預算相比，亦只占極低比例。難怪民眾諷刺，賴政府寧可幫高官買一張五萬元的桌子，也不願幫軍人加三萬的薪水。

不過，藍白將續推教育年改修法，民進黨立院黨團眼看擋不住，也打算將《財劃法》修正後未分配的三四五億元挹注國民年金保險。藍委批評此舉是把對軍公教警消的刻薄，轉嫁成全民責任。好笑的是，民進黨髮夾彎大撒幣，什麼財政問題都不是問題了。

賴清德總統六月在總統府全社會防衛韌性委員會致詞時說，保衛台灣需要戰力堅強的國軍、維護秩序的警察和搶救生命的消防醫護；話說得漂亮，實際上卻剋扣軍公教警消福利。難道賴政府就靠「違憲」、「衡平」這些政治口水，打造全社會防衛韌性？