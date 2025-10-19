聽新聞
聯合報黑白集／說實話的林右昌

聯合報／ 黑白集

民進黨前秘書長林右昌。 圖／聯合報系資料照片
賴清德剛在中常會要求陳亭妃發言必須「綁定」執政團隊，民進黨前秘書長林右昌隨即跳出來，以「兩個世界」感慨台灣經濟失衡。對此，外界多以「甩賴清德巴掌」或「選台北市長起手式」揶揄，卻不難從中嗅出，民進黨內有志參選的人已面臨「跳船」的抉擇。

風光連續執政近十年的民進黨，權錢勢一把抓，自然吸引許多政壇新貴投靠。唯賴清德主政後，綠營「一言堂」之風日甚，全黨被極端意識形態綁架，以致執政失卻了蔡英文時代的「從從容容」，許多須接受選民檢驗的從政人士卻是「剉咧等」。

最突出的例子是，「ＤＰＰ唯一良心」立委王世堅，曾六親不認痛罵數發部飯桶、銓敘部烏龍，質詢金句被對岸網友編成《沒出息》而爆紅。但觸發當代年輕人普遍共鳴的神曲，卻被同黨不分區立委王義川指為統戰洗腦歌。

有意角逐台南市長的綠委陳亭妃，則因質詢烏山頭水庫光電板關心鄉親用水安全，備受網友稱譽，卻被賴清德當眾「二問」，直斥她對黨不公。也難怪，民調領先的陳亭妃，擔心初選被「做掉」。

如今，換林右昌來揭穿「國王的新衣」。他若真志在北市長，恐得先看看陳亭妃的殷鑑，掂掂自己能否承受賴清德的「棒喝」。畢竟，賴清德才在國慶演說大吹經濟成長率，人盡皆知，「方丈為人很小器」！

