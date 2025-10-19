聯合報社論／鄭麗文颳起旋風，藍營須趁勢團結重返執政

鄭麗文當選國民黨主席後，出面致詞。 記者胡經周／攝影

歷來最懸疑的國民黨主席選舉，昨天由鄭麗文勝出，郝龍斌拿下第二。這個結果，顯示黨員的意志與社會大眾的期待一致，都希望國民黨擺脫舊有格局，由中壯世代接棒一新形象。換個角度看，這也意味鄭麗文的責任艱鉅：她一路飽受同志對其立場、路線及忠誠的質疑，她除了要證明自己的領導能力，也必須虛心修補競選過程中的裂縫，才能帶領藍營重返執政。

由於選情膠著，外界原擔心，新主席得票若未超過四成，可能未上任即已跛腳。鄭麗文的得票不僅過半，超過其他五位候選人的總和，幾乎在全台每一選區都領先。可見，國民黨內對「世代交替」確實普遍懷有期待，鄭麗文則是象徵人物。這個結果，除有助抹除她遭質疑動用網軍或中共介選的疑慮，也有足夠的正當性號召黨內放下歧見，一起邁向新未來。

鄭麗文與郝龍斌相差近廿歲，政治資歷也有顯著差距，兩人代表了國民黨「求新」或「求穩」的選擇；結果，求新戰勝了求穩。在國民黨連續三次輸掉總統大選後，黨員有這樣的心情不難理解，認為國民黨需要有一次決定性的「蛻變」，否則不足以吸引年輕世代選民。聲勢不弱的羅智強，其實也代表著同一期待。

然而，這次選舉出現了超乎預期的激烈角力。過去只出現在藍綠惡鬥的「中共介選」、「網軍攻擊」等指控，這次卻出現在「黨內互打」，讓選舉氛圍變得濁劣。從最後的結果看，多數黨員顯未受到太多影響；但不同陣營的大動作難免留下一些心結或嫌隙，可能損及日後的磨合。尤其，不少地方派系人物選擇表態支持郝龍斌，這會不會影響新主席未來對選戰布局的統御，多少令人憂慮。

也因此，鄭麗文上任後，必須盡速與那些對她抱持疑慮的陣營修補關係，彼此捐棄成見，才能共同營造團結合作的氣勢。競選期間，鄭麗文面對各種攻擊，始終未曾惡言厲詞相向；以這樣的豁達態度，應該不難消弭各種黨內雜音。另一方面，鄭麗文較受質疑之處，是她論述及應對、衝刺能力雖強，但穩健、歷練和及組織能力較弱。因此，她若能邀郝龍斌出任副主席，剛柔並濟，應有助補強這些方面的不足，使黨機器運作更為順暢有效。

無論如何，如果以「重返執政」為目標，鄭麗文面對的挑戰其實是艱鉅的。除了要妥善提名打贏二○二六地方大選，要精準處理「藍白合」的議題，爭取共同選民的支持，才談得上二○二八的大選。尤其，國民黨面對財務的困窘早已焦頭爛額，如何號召各界透過活動造勢籌募資金，恐是當務之急。包括黨中央如何廣納黨內外不同能量，強化黨籍立委監督質詢的力道，都是目前黨中央力有未逮之處，新主席應有更多施展著力的空間。

「綠色出身」的鄭麗文，能在同志的質疑聲中當選國民黨主席，並不是一個偶然。帶有「老大」標籤的國民黨，黨員投票結果竟與網路民調的意向一致，更絕非偶然。說穿了，是黨員清楚意識到國民黨改變的必要。鄭麗文能颳起這陣旋風，並不簡單；更重要的是，她必須抓住這個氣旋動能，帶領國民黨改革提升，並重返執政。

鄭麗文昨天的當選演說，充滿激情和感性，也不忘理性。她把黨比喻為「為大家遮風擋雨的家」，呼喚對政治猶豫的人入黨；她也拆解政黨對立的概念，要求民進黨回歸問政的初衷；她用「國昌主席」的來電，示意「藍白合」的前景。這些美好的言詞能否成真，就看她的實踐能力了！