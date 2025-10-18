聯合報黑白集／好一個動土

新壽17日舉行北士科T17及T18地上權案開工動土，由董事長魏寶生（右）與台新新光金控總經理林維俊（左）共同接受祥獅進獻鳳梨及好彩頭。 圖／新光人壽提供

輝達落腳北士科的計畫不順，新光人壽倒在收到北市府的「解約函」後，大剌剌在Ｔ17、Ｔ18地上舉辦了動土典禮。這個動作，擺明了要和市府繼續周旋，一點沒在怕。

北市府說，沒收到新壽的開工申報，如果是實質開工，將開罰九千元並勒令停工。你沒聽錯，就是九千元，網友聽了都快笑掉大牙。人家新壽打的可是上百億元的大算盤，市府拿九千去嚇他，這不就像蚊子叮鱷魚？何況新壽也是有備而來的，他只「動土」而不「開工」，連九千也不讓你賺。

主持動土的台新新光金總座林維俊面露神祕微笑說，新壽根本沒想要從市府或納稅人拿一毛錢，北士科地上權轉讓給輝達，應由輝達來談條件。言下之意，新壽提出的五十年預期利益一○七億元，輝達願意概括承受；北市府過問，是多此一舉。

對輝達這種總資產達四兆多台幣的公司，花一百億元買塊地蓋亞洲總部，根本是九牛一毛，當然不會計較。問題是，新壽標到這塊地，什麼都沒做，養著荒地四年就能閒賺百億，一般民眾恐怕看不下去。因此，就算市府不必掏錢，但財團未出任何力氣就發大財，難道可以堂皇大開社會財富分配的倒車？

這邊，李四川說「不會被鏟子嚇到」；那邊，新壽也沒被解約書嚇到。第三方的輝達，也知道兩邊都不想搞絕。那就讓歹戲再拖一會兒吧！