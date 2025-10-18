聯合報社論／悲慘的和平：在以軍與哈瑪斯槍口下的平民

在以色列和哈瑪斯停火期間，巴勒斯坦人16日在加薩城伊斯蘭大學的一棟建築物裡避難。 （路透）

美國總統川普日前在埃及與多國領袖簽署《加薩和平備忘錄》，正式啟動第一階段的以哈停火協議。當天場面盛大，現場「二○二五和平」的字樣醒目，但交戰雙方的以色列和哈瑪斯都缺席，讓各方對加薩和平的樂觀期待減色。剛錯失諾貝爾和平獎的川普，聲稱中東迎來了「歷史性的和平曙光」，他的調停也受到眾人爭相稱頌；但看看被炸成廢墟的加薩，大家便明白這迎接到的和平有多悲慘。

距離二○二三年十月七日哈瑪斯向以色列發動突襲，至今整整兩年。那天，哈瑪斯向以色列發射了三千枚火箭彈，恐怖分子並越過隔離牆進入猶太社區和軍事基地，殺死了一千多人，並擄走兩百多名人質。以色列隨即展開強力報復及人質營救行動，兩年來，死於轟炸與突襲的加薩人共高達六．七萬，一萬多人失蹤，近兩百萬人無家可歸。

換言之，哈瑪斯以一夜的狂歡勝利，換得加薩兩年的地獄燃燒；以殺敵一千的斬獲，付出加薩近七萬人命的殞落。這樣的代價，多麼鉅大。如果歷史有機會重來，哈瑪斯仍會選擇不計代價「以卵擊石」嗎？如果這慘烈的一課，無法讓其他國家的好戰政客及平民百姓學到教訓，那麼加薩這兩年慘無人道的血腥，豈不是完全白費？

開啟一場戰爭並不困難，只要心懷仇恨和敵意，再加上一點暴力手段——那怕只是擦槍走火，都可以點燃。但要結束一場戰爭，卻是極其艱難：要有極具公信、威望和實力的第三者從中穿針引線，不斷以威嚇、利誘軟硬兼施說服，才可能達成。就像俄烏戰爭，川普和普丁雖舉行過會談，仍無法找到施力點。而以哈戰火已外溢至鄰近的伊朗、葉門和卡達，能夠達成初步的停火和平協議，已極不易。

目前看來，這個停火協議仍顯得相當脆弱。這兩天，哈瑪斯不僅重回加薩街頭執法，更以「打敵犯罪」為名，當街處決了數十名被指為與以色列合作的「通敵者」，血腥畫面引發國際震驚。川普聲稱支持哈瑪斯暫時性地「鎮壓幫派」，卻也揚言，哈瑪斯若不繳械，將授權以色列繼續空襲。沒錯，這就是加薩居民的人生處境：他們不是活在哈瑪斯的槍口下，就是喪命在以色列的砲火下，惶惶終日，不得溫飽，連兒童也難倖免。

當政治人物占據了以哈停火的主場和頭條，爭相享受調停有功的冠冕和頌詞；但只有把眼光放回那些化為死亡及流離統計數字的平民身上，人們才能真正感受到戰爭的殘酷不仁。戰爭沒有贏家，以色列也不例外。這次的以哈之戰，以色列在加薩的狂轟濫炸，嚴重挑戰了許多對猶太建國心懷同情者的良心底線，甚至失去了對以色列在敵意環伺中艱苦立國的尊敬，總理內唐亞胡更遭國際刑事法庭指控犯下戰爭罪及危害人類罪。畢竟，埋骨在被炸成廢墟的加薩塵土下的，很大比例是手無寸鐵兒童及婦女。包括若干喪生的以色列人質，其實也葬身在無法辨識的斷垣殘壁中，因而屍骨無法歸還。

兩年前策劃突襲的哈瑪斯領袖辛瓦，今年已死於以軍轟炸；一些流亡海外的哈瑪斯領導人，也分別在伊朗、卡達、黎巴嫩遭以國刺殺。然而，只要哈瑪斯不放棄恐怖路線，加薩的和平就只是空想。以哈戰爭兩年的慘絕人寰景象，看在台灣人民眼中，應該不可能無感。戰爭的過程，就是無限的仇恨和殘酷的殺戮；政治人物僅憑脣舌與躁動就能輕率挑起戰爭，享受英雄式推崇的也是他們，但最終受苦的卻是平民。看了加薩的命運，大家對戰爭能不謹慎？