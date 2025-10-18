經濟日報社論／美中關係緊張 全球經濟難好轉

經濟日報／ 經濟日報社論

美中關係示意圖。（路透）
美中關係示意圖。（路透）

這波美中貿易戰升溫，由川普宣稱將對中國大陸加徵100%的關稅開始，中方不示弱，一方面加強對出口稀土的管制；另方面特別針對美國船隻停靠中國大陸海港時加徵停泊費用做為報復。過去半年間，美中貿易協商顯然並不順利，11月初在南韓舉行的APEC會議，川習會的可能性是愈來愈低，而川普把調子拉到這麼高，中國大陸卻老神在在的緩慢出招，卻是拳拳到位，未來美中經貿關係實在難以樂觀。

另一方面，美國對全球大多數國家的對等關稅已經開徵，明年全球的貿易勢必會產生明顯的負面衝擊；同時，全球的物價也會因為關稅而出現上揚的情況。近日IMF下修全球今年的經濟成長率，由原來預估的3.3%下降到3.2%，明年再降到3.1%；中國大陸和美國明年的經濟成長率都將大幅下降，主要就是因為受到雙方貿易戰爭產生的影響。

猶記得2019年第一次美中貿易戰爭的時候，美國針對中國大陸的產品項目不斷的提高關稅和產品金額，而中國大陸也亦步亦趨的提高美國產品的關稅和金額，但是因為中國大陸出口美國較多，自美國進口較少，因此在進行貿易戰爭時，顯得非常吃力。在過去幾年，中國大陸很成功的把對美貿易大幅轉到歐亞和其他地區，中國對美國出口依賴度由2018年的19.2%，大幅下滑到2024年的8.5%；現在美國關稅對大陸的衝擊將會大大的降低。

中國大陸對美國的關稅也不再採取你來我往的方式，因為川普採用極限壓制的商業談判手法非常隨性，這在國際間貿易談判幾乎是很少見的。比方說，川普不喜歡巴西總統，就對巴西課徵50%的關稅，而根本不考慮其實巴西對美國是貿易逆差的；另外，川普不喜歡看到印度向俄羅斯採購大量原油和天然氣，於是對印度也課徵50%的高關稅。而這兩個國家根本無法立即對美國也課徵50%的關稅，因為川普可以隨時說變就變，但是其他國家卻無法隨性這麼做。

相反的，這一年來中國大陸在採取對美國的反制措施時，選擇較低調但是卻很有效果的措施。比方說，大陸全面停止對美國採購大豆，這對於美國幾個重要的農業州造成嚴重的打擊。另外，前兩天，大陸宣布對美國船隻停靠大陸港口時，加徵停靠費用，來針對美國對大陸船隻加徵停靠費用的反制。更嚴重的是，日前大陸宣布擴大對稀土出口的嚴格管制，其中最重要的規定是，針對所有國際企業生產的產品中，只要有用到大陸稀土的占比達到產品價值的0.1%，不論在那裡生產，其出口就必須得到大陸商務部的許可。也就是說，輝達、台積電、甚至英特爾等大廠的出口可能都必須得到大陸商務部的同意，否則他們將拿不到大陸的稀土來生產。此一政策與美國要求一些應用美國提供主要技術生產的產品，在出口時都要得到美國政府的同意是如出一轍。

總而言之，現在美中貿易戰爭愈演愈烈，川普一直想要的川習會卻遲遲沒有下文，這兩個全球最大的經濟體之間的貿易摩擦愈來愈大，全球經濟受到的衝擊就會愈來愈嚴重。今年因為企業和個人預期關稅調高而出現提前搶貨的效應，但是明年美國對等關稅全面實施，再加上美中貿易戰爭無法停歇，明年全球貿易與全球經濟情況的確令人擔憂，政府、企業與投資者都必須小心因應。

社論 對等關稅 貿易談判 美中

延伸閱讀

美地區銀行再爆雷！川普談話救市 道瓊翻紅、台指期夜盤翻轉

習近平打爛好牌！彭博：稀土管制做過頭 給川普扳回機會

川普：對陸高關稅無法持續 和習近平相處融洽

中國祭出新稀土管制 紐時：要川普勿放任鷹派官員

相關新聞

聯合報社論／悲慘的和平：在以軍與哈瑪斯槍口下的平民

美國總統川普日前在埃及與多國領袖簽署《加薩和平備忘錄》，正式啟動第一階段的以哈停火協議。當天場面盛大，現場「二○二五和平」的字樣醒目，但交戰雙方的以色列和哈瑪斯都缺席，讓各方對加薩和平的樂觀期待減色。剛錯失諾貝爾和平獎的川普，聲稱中東迎來了「歷史性的和平曙光」，他的調停也受到眾人爭相稱頌；但看看被炸成廢墟的加薩，大家便明白這迎接到的和平有多悲慘。

聯合報黑白集／好一個動土

輝達落腳北士科的計畫不順，新光人壽倒在收到北市府的「解約函」後，大剌剌在Ｔ17、Ｔ18地上舉辦了動土典禮。這個動作，擺明了要和市府繼續周旋，一點沒在怕。

經濟日報社論／美中關係緊張 全球經濟難好轉

這波美中貿易戰升溫，由川普宣稱將對中國大陸加徵100%的關稅開始，中方不示弱，一方面加強對出口稀土的管制；另方面特別針對...

聯合報黑白集／是競爭，不是戰爭

烏山頭水庫水上光電板引發爭議，綠委陳亭妃要求中央不得再核准設置，卻遭大批綠粉罵她「附和藍白」、「扯後腿」。另方面，藍委黃健豪批評黨主席候選人鄭麗文「履歷蒼白」引發黨員抗議，有人的理由是：對賴清德就該全部反對，鄭麗文如此批評，才真正代表我們。

聯合報社論／因為「政治萬歲」，所以「行政千碎」

高雄近期接連被揭發各種弊案，多到令人目不暇給。從大樹光電場鬼剃頭開始，到美濃大峽谷，到馬頭山廢棄物，到大坪頂保護區柏油山，到鳳山水庫光電板，說不完的官商勾結及環境國土破壞的故事。起初還頻頻震怒的市長陳其邁，近日卻一改作風，直接把問題推給馬英九及韓國瑜，並反控揭弊的立委柯志恩「造謠」。當「暖男」搖身變成「鐵漢」，正暴露台灣的「政治萬歲」如何結出「行政千碎」的惡果。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。