經濟日報社論／美中關係緊張 全球經濟難好轉

美中關係示意圖。（路透）

這波美中貿易戰升溫，由川普宣稱將對中國大陸加徵100%的關稅開始，中方不示弱，一方面加強對出口稀土的管制；另方面特別針對美國船隻停靠中國大陸海港時加徵停泊費用做為報復。過去半年間，美中貿易協商顯然並不順利，11月初在南韓舉行的APEC會議，川習會的可能性是愈來愈低，而川普把調子拉到這麼高，中國大陸卻老神在在的緩慢出招，卻是拳拳到位，未來美中經貿關係實在難以樂觀。

另一方面，美國對全球大多數國家的對等關稅已經開徵，明年全球的貿易勢必會產生明顯的負面衝擊；同時，全球的物價也會因為關稅而出現上揚的情況。近日IMF下修全球今年的經濟成長率，由原來預估的3.3%下降到3.2%，明年再降到3.1%；中國大陸和美國明年的經濟成長率都將大幅下降，主要就是因為受到雙方貿易戰爭產生的影響。

猶記得2019年第一次美中貿易戰爭的時候，美國針對中國大陸的產品項目不斷的提高關稅和產品金額，而中國大陸也亦步亦趨的提高美國產品的關稅和金額，但是因為中國大陸出口美國較多，自美國進口較少，因此在進行貿易戰爭時，顯得非常吃力。在過去幾年，中國大陸很成功的把對美貿易大幅轉到歐亞和其他地區，中國對美國出口依賴度由2018年的19.2%，大幅下滑到2024年的8.5%；現在美國關稅對大陸的衝擊將會大大的降低。

中國大陸對美國的關稅也不再採取你來我往的方式，因為川普採用極限壓制的商業談判手法非常隨性，這在國際間貿易談判幾乎是很少見的。比方說，川普不喜歡巴西總統，就對巴西課徵50%的關稅，而根本不考慮其實巴西對美國是貿易逆差的；另外，川普不喜歡看到印度向俄羅斯採購大量原油和天然氣，於是對印度也課徵50%的高關稅。而這兩個國家根本無法立即對美國也課徵50%的關稅，因為川普可以隨時說變就變，但是其他國家卻無法隨性這麼做。

相反的，這一年來中國大陸在採取對美國的反制措施時，選擇較低調但是卻很有效果的措施。比方說，大陸全面停止對美國採購大豆，這對於美國幾個重要的農業州造成嚴重的打擊。另外，前兩天，大陸宣布對美國船隻停靠大陸港口時，加徵停靠費用，來針對美國對大陸船隻加徵停靠費用的反制。更嚴重的是，日前大陸宣布擴大對稀土出口的嚴格管制，其中最重要的規定是，針對所有國際企業生產的產品中，只要有用到大陸稀土的占比達到產品價值的0.1%，不論在那裡生產，其出口就必須得到大陸商務部的許可。也就是說，輝達、台積電、甚至英特爾等大廠的出口可能都必須得到大陸商務部的同意，否則他們將拿不到大陸的稀土來生產。此一政策與美國要求一些應用美國提供主要技術生產的產品，在出口時都要得到美國政府的同意是如出一轍。

總而言之，現在美中貿易戰爭愈演愈烈，川普一直想要的川習會卻遲遲沒有下文，這兩個全球最大的經濟體之間的貿易摩擦愈來愈大，全球經濟受到的衝擊就會愈來愈嚴重。今年因為企業和個人預期關稅調高而出現提前搶貨的效應，但是明年美國對等關稅全面實施，再加上美中貿易戰爭無法停歇，明年全球貿易與全球經濟情況的確令人擔憂，政府、企業與投資者都必須小心因應。