聯合報黑白集／是競爭，不是戰爭

鄭麗文被黨內同志黃健豪批評「履歷蒼白」，不少國民黨員為此抗議。 記者黃義書／攝影

烏山頭水庫水上光電板引發爭議，綠委陳亭妃要求中央不得再核准設置，卻遭大批綠粉罵她「附和藍白」、「扯後腿」。另方面，藍委黃健豪批評黨主席候選人鄭麗文「履歷蒼白」引發黨員抗議，有人的理由是：對賴清德就該全部反對，鄭麗文如此批評，才真正代表我們。

水庫能否鋪光電板，鄭麗文從政表現如何，贊成與反對者都言之成理。但抱持上述看法的選民卻認為：我們支持民進黨，所以對綠色執政絕對要力挺；或者我們支持藍營，所以越是堅決反對賴清德的人，越夠格當主席。其出發點，都是先問顏色，而非事理是非。

「戰爭」與「競爭」，是不同層次的概念和群己關係。前者代表全面敵對，為了贏得勝利，必須拚全力消滅對方。後者則是比賽誰比較好，彼此可能相互妥協與學習。公共政策爭議或公職選舉，顯然屬於後者，立場與己不同者，並非不共戴天。

政治人物當然明白這一點，但為鼓動支持者情緒，卻不惜長期拿「芒果乾」餵養他們。持續浸淫在情勒下，有些被洗腦成功者甚至養成反射動作，以為所有矛盾都是你死我活的內戰，只差手裡沒握刀槍。

在光電政策與黨主席選舉中，上述兩起新聞，只是小小漣漪。但背後暴露的心態和氛圍，卻令人憂心。長年向選民散布仇恨意識的人，是時候該改變了！