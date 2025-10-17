聽新聞
聯合報黑白集／是競爭，不是戰爭

聯合報／ 黑白集

鄭麗文被黨內同志黃健豪批評「履歷蒼白」，不少國民黨員為此抗議。 記者黃義書／攝影
烏山頭水庫水上光電板引發爭議，綠委陳亭妃要求中央不得再核准設置，卻遭大批綠粉罵她「附和藍白」、「扯後腿」。另方面，藍委黃健豪批評黨主席候選人鄭麗文「履歷蒼白」引發黨員抗議，有人的理由是：對賴清德就該全部反對，鄭麗文如此批評，才真正代表我們。

水庫能否鋪光電板，鄭麗文從政表現如何，贊成與反對者都言之成理。但抱持上述看法的選民卻認為：我們支持民進黨，所以對綠色執政絕對要力挺；或者我們支持藍營，所以越是堅決反對賴清德的人，越夠格當主席。其出發點，都是先問顏色，而非事理是非。

「戰爭」與「競爭」，是不同層次的概念和群己關係。前者代表全面敵對，為了贏得勝利，必須拚全力消滅對方。後者則是比賽誰比較好，彼此可能相互妥協與學習。公共政策爭議或公職選舉，顯然屬於後者，立場與己不同者，並非不共戴天。

政治人物當然明白這一點，但為鼓動支持者情緒，卻不惜長期拿「芒果乾」餵養他們。持續浸淫在情勒下，有些被洗腦成功者甚至養成反射動作，以為所有矛盾都是你死我活的內戰，只差手裡沒握刀槍。

在光電政策與黨主席選舉中，上述兩起新聞，只是小小漣漪。但背後暴露的心態和氛圍，卻令人憂心。長年向選民散布仇恨意識的人，是時候該改變了！

社論 陳亭妃 賴清德 鄭麗文 烏山頭水庫 光電板 綠委 仇恨 黃健豪 公共政策

相關新聞

聯合報社論／賴清德低估輝達「星群」，誇大台灣之盾

輝達亞洲總部選擇落腳北士科，卻因土地取得問題卡關。表面看，這是北市府招商引資的問題，實則暴露行政院要建設「ＡＩ人工智慧島」只是紙上談兵，只把輝達當成超算力中心的贊助者。賴政府推動台積電與上下游業者赴美設立類科學園區，積極又主動；對輝達落腳台灣，卻消極且被動。美國分明意圖分拆矽盾，賴政府夸言要尋找下一座護國神山，卻忽視輝達「星群」計畫的群聚效應。

聯合報黑白集／可選擇的寧靜

高鐵設置「寧靜車廂」，讓不少旅客得到他們想要的安寧，但也迫使另一些人面對尷尬時刻。原因是，有人只要講個手機，或與同行者交談幾句，就會遭到高鐵乘務員「舉牌」警告，彷彿回到小學時代被風紀股長記名糾正的窘境。更難堪的是，那些為嬰幼兒哭鬧而不知所措的父母，則簡直變成了乘客公敵。

聯合報黑白集／是競爭，不是戰爭

烏山頭水庫水上光電板引發爭議，綠委陳亭妃要求中央不得再核准設置，卻遭大批綠粉罵她「附和藍白」、「扯後腿」。另方面，藍委黃健豪批評黨主席候選人鄭麗文「履歷蒼白」引發黨員抗議，有人的理由是：對賴清德就該全部反對，鄭麗文如此批評，才真正代表我們。

聯合報社論／因為「政治萬歲」，所以「行政千碎」

高雄近期接連被揭發各種弊案，多到令人目不暇給。從大樹光電場鬼剃頭開始，到美濃大峽谷，到馬頭山廢棄物，到大坪頂保護區柏油山，到鳳山水庫光電板，說不完的官商勾結及環境國土破壞的故事。起初還頻頻震怒的市長陳其邁，近日卻一改作風，直接把問題推給馬英九及韓國瑜，並反控揭弊的立委柯志恩「造謠」。當「暖男」搖身變成「鐵漢」，正暴露台灣的「政治萬歲」如何結出「行政千碎」的惡果。

創新驅動成長 成就贏家關照輸家

2025年諾貝爾經濟學獎頒發給莫基爾（Joel Mokyr）、阿吉翁（Philippe Aghion）及郝伊特（Pete...

