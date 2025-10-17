快訊

準颱風「風神」與東北季風將共伴威脅台灣！這天降雨最明顯 光復連假天氣曝

市場憂AI泡沫化？ 台積電給了定心丸

兩人通話2.5小時…川普：將與普亭在匈牙利會面 盼結束俄烏戰爭

經濟日報社論／數位人民幣國際運營中心的啟示

經濟日報／ 社論

中國人民銀行行長6月在陸家嘴論壇宣布設立「數字人民幣國際運營中心」，9月24日「運營中心」正式在上海運作。路透
中國人民銀行行長6月在陸家嘴論壇宣布設立「數字人民幣國際運營中心」，9月24日「運營中心」正式在上海運作。路透

中國人民銀行行長6月在陸家嘴論壇宣布設立「數字人民幣國際運營中心」，9月24日「運營中心」正式在上海運作。據報導，該中心將推廣三大業務，包括跨境數位支付平台、區塊鏈服務平台，以及數位資產平台。由於平台涉及跨國（區）交易服務，人行特別要求須遵守「無損、合規和互通」三原則；數位人民幣跨境使用不損害相關國家貨幣主權，須符合各國監管規定，且與既有金融基礎設施能相互通聯。

在數位經濟時代，中國大陸布局推動數位人民幣國際化的作法值得我們關注。首先，跨境支付平台是持續過去BIS「多邊央行數位貨幣橋」（mBridge）計畫，目標則是要達成「一點接入、全球通達」。據了解，該平台現已完成與香港快速支付系統對接。未來大陸除持續發展「人民幣跨境支付系統」（CIPS），「運營中心」本幣結算服務更能提供低成本及效率的替代方案，顯著提升人民幣交易的國際競爭力。

其次，運營中心係以中國大陸自行開發的「成方鏈」，構建區塊鏈服務與數位資產平台。中心未來可推動各種「跨鏈交易」及相關人民幣支付，落實「智慧型合約」的日常應用，再經由監理「穿透力」確保交易合規。中國大陸搶先開發區塊鏈應用場景，將能提升「跨鏈交易」資訊轉接標準化的國際話語權。預期大陸後續將在金融資產「鏈上」發行、登記、託管與交易，而成為數位金融交易的先行者。

大陸面對金融科技創新挑戰，採取同時發展數位人民幣與香港穩定幣的雙手策略。目前大陸債市尚不足以承擔穩定幣的準備資產角色，而香港推動穩定幣則與其為既有國際金融中心一致；先由香港擔綱穩定幣，待「運營中心」運作成熟，再評估兩者競合關係，算是合理的發展策略。

地緣政治競爭方興未艾，大陸成立「數字人民幣國際運營中心」亦具有「貨幣競爭」的戰略意義。「全球南方」推動「去美元化」已是顯學，大陸要求以人民幣支付大宗物資採購，加速人民幣國際化，進而爭取作為非美元貿易的「錨定貨幣」。據媒體披露，世界鐵礦石最大買家「中國礦產資源集團」（CMRG）與澳洲必和必拓（BHP）簽署協議，雙方同意第4季起鐵礦石現貨交易，將以人民幣結算就是一例。

大陸「數字人民幣國際運營中心」若成功不必然會「去美元化」，卻是人民幣國際化的「加速器」。前人行行長周小川2021年在「清華五道口全球金融論壇」強調，人民幣國際化取決於大陸體制與政策選擇，故要透過金融改革開放而非技術因素來完成。這種傳統貨幣國際化的觀察固然沒錯，但以區塊鏈技術撐起支付系統底層建設，確實能改變金融服務的效率與透明度。數位人民幣信任度被提升，其國際化的機率就愈高，兩者之間應具有高度的互補效應。

面對去美元化行動與數位經濟發展趨勢，未來國際金融將不再是美元獨大，政府應思考台灣的因應策略。我們若受制於美中政經博弈，選擇緊抱美元路線，並持續推進「脫中入美」的外貿政策，則將因政策僵固導致對非美元貿易的障礙。不過，我們還可有其他選擇，例如目前以美元交易為主，並維持與中、美既有的貿易關係，但可將部分金融資源對接數位人民幣，讓未來在多元貨幣結算體制下，維持順暢的國貿關係。

數位金融是國際必然發展趨勢，而應用區塊鏈技術可降低金融詐欺、改善支付系統架構，進而提升金融業服務品質與競爭力。雖說美中政經對抗，使得兩大之間難為小，但我們選邊堅持無效率的SWIFT匯款系統則必將落伍。建議央行除小試「數位公共建設金流平台」外，更宜加速啟動更多數位貨幣試點；透過香港參與mBridge計畫，連結新興國際金融交易模式；以及成立「數位新台幣應用研究中心」，積極規劃未來台灣數位資產交易的標準化。

社論

延伸閱讀

會見蘋果CEO！大陸商務部長：維護中美經貿關係 需要雙方相向而行

大陸電動車企業理想汽車 在香港設海外總部

川普稱「印度將停買俄油」要求大陸跟進 印度業者傻眼要莫迪解釋

美國FCC擬對香港電訊「撤銷在美營運授權」 恐影響個人、企業用戶

相關新聞

聯合報社論／因為「政治萬歲」，所以「行政千碎」

高雄近期接連被揭發各種弊案，多到令人目不暇給。從大樹光電場鬼剃頭開始，到美濃大峽谷，到馬頭山廢棄物，到大坪頂保護區柏油山，到鳳山水庫光電板，說不完的官商勾結及環境國土破壞的故事。起初還頻頻震怒的市長陳其邁，近日卻一改作風，直接把問題推給馬英九及韓國瑜，並反控揭弊的立委柯志恩「造謠」。當「暖男」搖身變成「鐵漢」，正暴露台灣的「政治萬歲」如何結出「行政千碎」的惡果。

聯合報黑白集／是競爭，不是戰爭

烏山頭水庫水上光電板引發爭議，綠委陳亭妃要求中央不得再核准設置，卻遭大批綠粉罵她「附和藍白」、「扯後腿」。另方面，藍委黃健豪批評黨主席候選人鄭麗文「履歷蒼白」引發黨員抗議，有人的理由是：對賴清德就該全部反對，鄭麗文如此批評，才真正代表我們。

經濟日報社論／數位人民幣國際運營中心的啟示

中國人民銀行行長6月在陸家嘴論壇宣布設立「數字人民幣國際運營中心」，9月24日「運營中心」正式在上海運作。據報導，該中心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。