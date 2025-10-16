聽新聞
聯合報黑白集／可選擇的寧靜

聯合報／ 黑白集

為推動「寧靜車廂」措施，台灣高鐵原在每個座椅椅背後放置宣傳圖卡，但目前已全數撤下。 圖／聯合報系資料照片
為推動「寧靜車廂」措施，台灣高鐵原在每個座椅椅背後放置宣傳圖卡，但目前已全數撤下。 圖／聯合報系資料照片

高鐵設置「寧靜車廂」，讓不少旅客得到他們想要的安寧，但也迫使另一些人面對尷尬時刻。原因是，有人只要講個手機，或與同行者交談幾句，就會遭到高鐵乘務員「舉牌」警告，彷彿回到小學時代被風紀股長記名糾正的窘境。更難堪的是，那些為嬰幼兒哭鬧而不知所措的父母，則簡直變成了乘客公敵。

培養在公共空間輕聲細語的文化，需要時間打造，高鐵的寧靜車廂應該是個好的開端。然而，執行上有沒有必要這麼嚴苛與粗魯，則有討論空間。例如，嬰幼兒哭鬧並非父母可以掌控的事，更不是高鐵發包「乖乖」就能讓他們安靜。因此，與其讓父母在車廂中飽受冷眼惡語，不如另設「親子車廂」或「生活車廂」，讓他們與那些對寧靜沒有絕對需求的人共處。

寧靜車廂的設計，是出於對同車旅客的尊重；同樣的道理，對於那些有「非寧靜」需要的人，也應該給予包容。最佳解決，就是提供不同的選擇，讓他們可以泰然乘車，而不是讓他們變成乘客的眼中釘。

日前捷運長髮男踹飛白髮老婦，網上討論紛紛，竟映射出台灣社會「厭老」與「厭童」的傾向。高鐵的寧靜車廂若不謹慎，更可能加重「厭嬰」氛圍，讓台灣少子化危機愈發無解。為此，高鐵不如先以八成「寧靜車廂」為目標做起，將另外兩成留供其他人選擇。

