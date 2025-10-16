聯合報社論／賴清德低估輝達「星群」，誇大台灣之盾

新壽訂16日上午舉行北士科T17、T18地上權案開工動土典禮。 記者蘇健忠／攝影

輝達亞洲總部選擇落腳北士科，卻因土地取得問題卡關。表面看，這是北市府招商引資的問題，實則暴露行政院要建設「ＡＩ人工智慧島」只是紙上談兵，只把輝達當成超算力中心的贊助者。賴政府推動台積電與上下游業者赴美設立類科學園區，積極又主動；對輝達落腳台灣，卻消極且被動。美國分明意圖分拆矽盾，賴政府夸言要尋找下一座護國神山，卻忽視輝達「星群」計畫的群聚效應。

近年日韓星馬等國爭取高科技業者設點，多由中央政府提供一站式服務。今年，日韓還透過大量採購ＧＰＵ及能源補貼，與輝達形成ＡＩ產業的戰略合作關係。新加坡、印尼與印度也都有包括法令、財稅、人才庫，乃至國家算力協作、發展在地語言的大型語言模型等整套計畫。

相形之下，賴政府雖把發展ＡＩ掛在嘴邊，並未拿出足以與鄰國競爭的具體對策。輝達亞洲總部希望落腳台北遇阻，賴清德承諾「中央能幫忙的，一定全力幫忙」；但行政院明知輝達希望取得Ｔ17、18地段，卻擺出公事公辦的僚氣以對，盤點全台土地根本文不對題。

亞洲國家爭取輝達、谷歌等重要ＡＩ跨國企業設點，並不只是因為這些旗艦業者賣晶片、雲端服務或者算力；更重要的是，這個生態也是一個資金鏈。尤其，輝達透過銷售產品與投資科技與能源業者，形成一個結合算力與超級資本的封閉循環。台灣引以為傲的半導體產業鏈，雖只負責其中的製造部分，卻已創造了台灣一成五的ＧＤＰ。

直言之，輝達若能來台發展，受益的將不止台積電上下游業者，還可提供本地產業升級轉型需要的機會和資金，讓製造業進入工業5.0的應用，而不致被淘汰。高科技產業除了被迫赴美設廠，也能多更多選擇。這些資源，絕對比賴政府承諾投資ＡＩ百億預算更具市場效益。只要政府能適時修正能源政策，台灣發展ＡＩ產業的條件，較亞洲競爭對手都成熟。

遺憾的是，賴政府並未珍視難得的「輝達時刻」，以致業界對輝達總部的想像停留在炒地皮救房市。台灣有新竹科學園區，賴政府想「外銷」到美國換取低關稅；卻沒想到，若協助輝達在北士科落腳，可與周邊高科技業者結為「星群」，有機會打造ＡＩ版的竹科，並彌補因台積電被迫赴美的衝擊。

綠營對輝達落腳北士科，充滿藍綠政治算計，卻未如日韓星般提供國家級的招商服務。台北市畢竟是首都，賴清德作為領導人，有資源和權力協調促成；這樣的政績，也可以記在賴政府帳上。諷刺的是，賴總統無視輝達來台的戰略增值，寧可配合華府軍事抗中，將擴大軍購包裝成「台灣之盾」，換得國務院不值錢的讚許。他的治國策略，只想著如何利用台積電討好川普，卻忽略川普更重視輝達的ＡＩ生態鏈。這種視野，拉低了台灣的高度。

台灣之盾基本上只在回應中共國慶閱兵大秀，歐美智庫皆認為，無法有效反制北京新式武器的飽和攻擊。賴總統向美方交心，要窮舉國之力投入軍購，金額要達ＧＤＰ五％。這條戰爭之路，卻未換得川普安全背書，反而讓兩岸關係愈趨劍拔弩張，國際空間和經貿發展都深陷美中博弈的泥淖。最近日媒點出，台灣與亞太多國洽談貿易協定卡關，皆是受到美中關係影響。

當年面對石油危機，台灣選擇發展半導體，掌握關鍵科技。事實證明，矽盾比軍武更能提升戰略價值。若蔣經國當年一味軍事對抗，台灣今天將是什麼模樣？能替補矽盾被挖的是輝達的星群，而非虛張聲勢的台灣之盾。