聯合報黑白集／海鯤號「家醜」終須面對

國造潛艦原型艦海鯤號。圖／聯合報系資料照片

首艘國造潛艦海鯤號原訂十一月交船，但國防部長顧立雄坦言，「有很大挑戰」。他首度說明卡關細節，向人民交代，準備跳票。顧立雄大律師出身，言辭技巧嚴絲合縫，關鍵的交船時間全然避談。

國防部稱，目前卡在「主機與電力」、「整合式儎台」兩套管理系統未完成調校；但強調是因協調不同廠家排程，導致增加測試時間，否認遇到技術瓶頸。若真的只是時間不夠，應不至於連延宕多久都估算不出來；如此含糊以對，像是賴總統說的「備戰」狀態嗎？

蔡英文任內一路大內宣拼裝造艦傳奇，粉飾整合困難。海鯤號在抗中文宣造就「辣台妹」神勇，而如今賴清德得先設法讓潛艦安全下潛，才能駛向抗中前線。偏偏，紙上造艦的總舵手黃曙光功未成身先退，包括台船董事長也在海測階段一再換人。潛艦還潛不下去，他們卻都因「家庭因素」請辭。

去年此時，賴總統堅持一次編足為期十三年、後續七艘潛艦預算。在野黨反對，還被抹紅中共同路人。現在看來，預算怎麼編還在其次，把艦造出來才是要務。

國慶日，立法院長韓國瑜用「隱形堰塞湖」比喻國家生存威脅，遭民進黨痛批「家醜外揚」。海鯤號定位性能要超越中國同級潛艦，燒掉五百多億卻交船無期，內幕重重不面對，天大的家醜要裝看不見也難。