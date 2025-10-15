聯合報社論／黨主席之爭，不要輕率挑戰民意的感知線

國民黨主席選舉在台北市議會舉行政見發表會，六位候選人卓伯源（左起）、郝龍斌、鄭麗文、羅智強、蔡志弘及張亞中都出席並合影。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席選舉將於周六舉行。經過幾場辯論，六名候選人都表現了君子之爭，各自闡明自己的見解與立場。但或許因為競選態勢太過緊繃，近日陸續出現一些邊線放話，指控有人動員網軍乃至「境外勢力」介選，有人則暗示盧秀燕更青睞特定候選人勝出。這些運作，不僅有損主席選舉的客觀公正，更不利藍營未來的團結合作，實是不明智的操作。

正值民進黨陷於大罷免失敗的低谷，國民黨此際改選主席，原可望藉此一新形象及氣勢，為重返執政鋪平道路。由於六名候選人均不可能角逐二○二八總統選舉，也都同意盧秀燕為目前主要「共主」；領先群的郝龍斌、鄭麗文、羅智強等三人更承諾，若自己當選，願邀另兩人擔任副主席。有這樣的合作共識，無論誰當選主席，國民黨未來應該是更開放、廣納式的領導，不必擔心流於一人決策，也才能厚積選後各方合作的能量。

遺憾的是，原本良好的合作默契，卻因為選情高度緊繃而被打破。中生代的女性候選人鄭麗文，因敢言敢衝，加上「世代交替」的期待，在網路上享有不錯的支持聲量，也因此成為遭圍攻對象。有人以她過去的民進黨籍身分，質疑其血統不夠純正；有人質疑她過去沒有打贏過任何選戰，這次是為了主席選舉才繳清黨費責任額。更有人點名，中共介入這次選舉，利用大陸網軍攻擊郝龍斌就是她。

對於這些質疑，鄭麗文有必要加以澄清說明，因為用網路競選是一回事，但用網軍打擊抹黑對手則不應被允許。從另一角度來看，她加入國民黨已廿幾年，平日從政言行都可受公評；有同志卻選在此刻質疑其忠貞，這不會太像民進黨的手法嗎？國民黨平日飽受民進黨抹黑抹紅，如今用同樣手法對待自己的同志，具有正當性嗎？尤其，指控她利用大陸網軍一事，更應有具體事證。「抹紅」一向是民進黨的專擅，如今藍營人士竟學步民進黨來抹紅自己同志，將來要如何面對民進黨的抹紅奧步？

儘管國民黨主席選舉僅限黨員投票，但關注這場選戰的兩岸民眾很多，其中或許不乏有特定勢力刻意動員挑撥的網軍，但也有關心台灣前途的自主網民和網紅。以郝龍斌被ＡＩ假造擁吻柳采葳的影片為例，作者是居住美國的YouTuber「禁書筆記」，其影片常利用ＡＩ調侃現代或歷史人物，在該影片上也註明是ＡＩ生成。就是一個例子。

從大局看，國民黨目前需要的，是一位有瞻矚、有威望、可委以重任的主席。觀察目前的人選，各有優缺點，或許無法一槌定音。因此，不論任何人當選，邀另一人或兩人擔任副主席，應該是在決策思維的廣度、效率及人脈上更具平衡效果的組合。正因如此，各候選人陣營必須停止各種放話，包括無助未來合作的人身攻擊。畢竟，國民黨最終的對手是在黨外，而非黨內，互相攻訐是最愚昧的行為。

必須提醒的是，國民黨內愈是自相攻伐，愈是在幫賴清德療傷止痛，更在為民進黨提供能量。大罷免後，國民黨原本飽滿的自信，為了主席選舉的廝殺已消耗大半。如今投票在即，黨內若再不節制，將讓支持者感到疲怠與失望。更別忘了，主席選舉不只是為了產生一名黨領導者，也在藉著這個過程爭取社會大眾的認同和支持。一旦手段超過民眾的感情及認知界線太遠，民意將掉頭而去。