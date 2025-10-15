經濟日報社論／AI是產業革命或走向泡沫化？

AI 是產業革命或走向泡沫化。路透

近來「人工智慧是否已經步入泡沫化」成為全球市場與政策圈熱門議題。生成式AI在語言模型、影像處理、機器人與各類自動化應用上展現驚人突破，加上雲端巨頭與晶片廠商的巨額投資，讓AI被許多人視為推動未來經濟的引擎。然而，當股市估值屢創新高、資本支出急速膨脹，人們不得不追問：這究竟是新一波產業革命的前奏，還是將重演25年前網路泡沫的歷史？

支持「泡沫化論」的人士認為，最明顯的徵兆來自市場結構。美股漲勢高度集中於少數科技巨頭，AI概念股市值不斷膨脹，形成脆弱局面，一旦投資人信心逆轉，修正將會快速而猛烈。國際貨幣基金IMF與英國央行都曾警告，這種「少數公司撐起整個市場」本身就是典型的泡沫特徵。

另一個隱憂是資本支出過度膨脹。雲端與晶片企業正大舉建設資料中心，動輒投入上千億美元，但應用端卻仍停留在測試與探索階段，缺乏穩健商業模式。麻省理工學院研究顯示，九成以上導入AI的企業並未獲得顯著商業價值，說明市場的想像大幅超前於實際效益。這讓人想起20年前的光纖熱潮，當時以「未來需求」為理由的超額投資，最終因需求不如預期而造成巨額浪費。如今若資料中心營收無法如期成長，歷史恐怕會重演。

更令人憂慮的是「循環式投資」的現象。以輝達投資OpenAI為例，硬體公司投資AI新創，新創的需求又反過來推升硬體銷售，雖能在短期內製造亮眼數據，但若缺乏真實消費需求，終究只是空轉。部分專案甚至透過特殊融資手法掩蓋風險，使財報看似繁榮，卻暗藏危機。甲骨文股價隨AI題材大幅波動，就是典型案例。媒體也指出，跨國公司的資本支出相對盈餘已逼近歷史高點，若OpenAI或Anthropic等關鍵企業無法及時獲利，恐引發供應鏈衝擊。對台灣這個高度依賴晶片代工與硬體出口的經濟體而言，風險不容忽視。

然而，另一派觀點則認為AI並未陷入泡沫。首先，這次的技術突破是真實存在的。不同於2000年網路泡沫時期多停留在概念層次，生成式AI已在語言、影像、醫療研發、自駕車等領域展現實際能力，並帶來可見成果。其次，今日的科技巨頭財務體質與當年新創不可同日而語。微軟、Google、亞馬遜等企業擁有龐大現金流與穩固事業，即使AI短期獲利不足，仍能依靠其他業務支撐，不致一夕崩盤。

再者，人工智慧投資的外溢效應正在推動實體經濟發展。資料中心建設帶動半導體、電力與綠能需求，基礎設施的累積將成為數位轉型的骨架，即使短期回報有限，長期價值不可低估。更重要的是，AI應用正在逐步落地，從金融到製造、從醫療到零售，企業已經開始透過導入AI提升效率、降低成本，這股趨勢已不可逆轉。

歷史經驗也顯示，即便存在泡沫，也可能孕育長期價值。鐵路、網際網路的發展都曾伴隨投資過熱與資金蒸發，但留下的基礎設施卻奠定了之後的經濟成長。如果AI最終也走上類似道路，那麼短期的泡沫或許正是孕育長期創新的必要代價。

因此，真正的問題不在於AI是否存在泡沫，而在如何在泡沫與創新交織中妥善管理風險。台灣身處全球AI硬體供應鏈核心，尤須保持高度警惕。

首先，應避免在需求未明朗前盲目擴產，以免市場反轉造成嚴重傷害。其次，要積極推動AI應用在醫療、金融、製造與教育等領域本土落地，擴大內需市場，降低對單一國際鏈的依賴。短期內若需求無法追上投資，確實存在泡沫破裂的風險；但若應用逐步成熟，這場投資浪潮也可能成為新產業革命的起點。

AI的泡沫與否，終將由時間檢驗。最重要的是如何在這浪潮中兼顧風險管控與產業升級，讓台灣與全球在潮水退去後，仍能屹立於新時代前端。