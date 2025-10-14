聯合報社論／架在堰塞湖上的台灣之盾，能確保安全？

10日國慶大會，賴清德總統（右）與立法院長韓國瑜（左），向遊行隊伍揮旗致意。 圖／聯合報系資料照片

今年國慶大典，賴清德總統的演說和立法院長韓國瑜的致辭，內容方向差距很大，問政訴求迥然不同。賴總統的國慶文告只在首尾提到兩次「中華民國」，另以五十一次「台灣」貫穿演說內容；韓國瑜則以十六次「中華民國」和十一次「台灣」串起全篇致辭。賴清德前一夜國慶晚會才稱，「沒有台灣就沒有中華民國」；韓國瑜則在國慶典禮上宣示，「台灣在中華民國的保護下守住自由聖地」。同一場國慶，賴清德和韓國瑜訴說著兩種不同的國家敘事。

去年，賴清德的就職演說和國慶演說，都曾引發中共環台軍演。今年，賴清德的重要慶典演說包括新年談話、就職周年和國慶演說等，都盡量少提兩岸定位等敏感議題，以示謹慎。他的「台獨工作者」立場依然強硬，卻「務實」地把可能激起中共強烈反應的內容，改在慶典前後的不同場合或媒體專訪中表述。無論賴清德是否受到美國的壓力，至少在美中醞釀川習會之際，避免成為「麻煩製造者」，是明智的選擇。

今年賴清德國慶演說，以「變局中奮起的新台灣」為題，凸顯台灣的歷史性民主成就和亮眼的經濟成果；並著重說明國際變局的因應、產業發展的重點、國家安全的維護，以及社會韌性的建立等。然而，漂亮的數據遮掩了根本的真相，華麗的口號也掩蓋了實質的內容；在莊嚴隆重的總統國慶文告裡，彷彿那個「小小多山的國家」—新台灣，正在世界崛起。

然而，主持國慶大典的韓國瑜，卻揭開了漂亮數據和華麗口號下的殘破真相。包括中南部風災重建、低薪勞工、光電板破壞山林良田、非法開挖美濃大峽谷，大罷免撕裂台灣社會、去中化激化戰爭機率、意識形態拖累能源政策、關稅談判可能犧牲台灣未來等，都是足以讓台灣滅頂的隱形堰塞湖。其中，台海戰爭、黨派惡鬥、關稅談判，更是影響台灣未來的三座隱形堰塞湖。韓國瑜呼籲，我們需要在最快時間內將這些隱形堰塞湖改造成護國神山。

幸或不幸？崛起的台灣，正面臨著可能滅頂的堰塞湖威脅；幸運的是，如果能夠齊心努力解決韓國瑜警告的潰壩威脅，將堰塞湖改造成護國神山，我們就可以擁有賴清德允諾的美好新台灣。

不幸的是，賴清德卻不允許別人在國慶大典提到國家的警訊。民進黨大肆攻擊，指責韓國瑜「貽笑國際」，有失立法院院長格局。總統府更批評，韓國瑜以網路不實消息，對執政黨進行攻擊。原來，執政黨這麼不愛聽實話，一聽到了就翻臉。

但是，韓國瑜說的隱形堰塞湖，哪一項是不實消息？尤其台海戰爭、黨派惡鬥和對美關稅談判三座堰塞湖，哪一座不會影響台灣未來？誠實面對國家困境，就會貽笑國際？報喜不報憂，才不失總統或院長格局？儘管府院黨嚴詞批評，韓國瑜在網路上仍然獲得多數人的支持，說明高坐堰塞湖壩頂的總統府，與民眾的距離有多遙遠。

賴清德演說最受矚目之處，是宣布加速打造「台灣之盾」，要建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統。這明顯是抄襲自以色列「鐵穹」和美國「金穹」的概念。問題是，如果「台灣之盾」是架設在隱形堰塞湖的基礎上，還能為台灣編織保護國人生命財產安全的防護網嗎？

巧合的是，韓國瑜國慶致辭也說，正是中華民國這面青天白日滿地紅的國旗，加上所有同胞團結一心，形成一道金盾，保障了我們的安定繁榮。這樣的金盾，才是真正的「台灣之盾」。