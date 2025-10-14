聽新聞
聯合報黑白集／王世堅另類反攻大陸
綠委王世堅過去在台北市議會的質詢片段，被大陸網友剪接、二創成歌曲《沒出息》，引發轟動。對岸社群平台競相傳唱、模仿，還紅回台灣。一時間，王世堅變成「另類偶像」，成為兩岸緊張對峙、台灣政黨惡鬥下，一抹不同的色彩。
王世堅問政風格獨特，卻不驚世駭俗。此番爆紅，主要是其質詢內容「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬」、「你在哽咽什麼啦？沒出息！」敘事生動，被認為很扎心、有共鳴。此外，因對岸政治環境封閉，這類政治人物確實少見。
綠營近年對大陸社群平台極盡醜化，認為是對岸統戰、認知戰武器，呼籲立法禁止。若果真如此，豈會有綠委被大陸網友二創、傳唱，當成偶像？民進黨以政治解讀流行文化，根本是庸人自擾。
面對中國大陸崛起，經濟、文化來襲，民進黨一味採取圍堵，也坐視「台流主導華語市場」變成明日黃花。王世堅的《沒出息》爆火，說明台灣不缺素材，缺的是自信。阻礙「台流」的不是抖音，而是自我設限。
王世堅「另類反攻大陸」，證明台灣最大優勢是「多元」。對於忽然爆火，王世堅除讚許對岸網友鬼才，還說「你統我，我也統你啊」，不要以政治立場判定哪個軟體不能用。怕就怕，民進黨把王世堅當異類，聽不懂他在說什麼。
