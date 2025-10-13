聯合報黑白集／超人之死

「挖土機超人」林鴻森赴花蓮光復救災，在中秋夜不幸因在災區受傷引發感染過世。圖／家屬提供

花蓮有難，八方馳援。台灣最美麗的風景是人，「鏟子超人」令人熱血沸騰。但救災需要人力，更需要高度專業，賴政府卻鼓吹民粹救災；當「挖土機超人」林鴻森不幸罹難，讓美麗的風景出現缺憾，花蓮進入後救災時期，「超人救災」應回歸理性思考並周全保障，政府不該再迷信一把鏟子救災區。

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰壩災情嚴重，全台志工救援花蓮，許多民眾一放假就帶著鏟子衝災區。但志工沒有保險，災區暗藏致命危機，救災是高風險的工作，期間發生超人過世等傷亡遺憾，還有人因過度投入產生「鏟後憂鬱症」。

光復鄉道路側溝總長約卅公里，彭啓明四日臉書急徵「清溝超人」，至今約只清理一半，季連成前天再號召「勺子超人」。從鏟子到勺子，台灣彷彿只能靠人工自救。而對志工的保障，也是在「挖土機超人」感染死亡後，政府才研議志工保險，前天起將徵調的專業志工和鏟子超人一起納保。

八月台南淹大水，民進黨副秘書長何博文也曾帶著一把小鏟子挖水溝，民進黨想藉由「鏟子官宣」營造熱血接地氣形象，卻忽略救災需要更多專業器材和分工。

賴政府自詡為ＡＩ團隊，許多救災思維卻被政治宣傳所左右。專業救災本應從從容容游刃有餘，民粹救災卻是匆匆忙忙連滾帶爬，讓許多熱血義行白白浪費。