聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／超人之死

聯合報／ 聯合報黑白集

「挖土機超人」林鴻森赴花蓮光復救災，在中秋夜不幸因在災區受傷引發感染過世。圖／家屬提供
「挖土機超人」林鴻森赴花蓮光復救災，在中秋夜不幸因在災區受傷引發感染過世。圖／家屬提供

花蓮有難，八方馳援。台灣最美麗的風景是人，「鏟子超人」令人熱血沸騰。但救災需要人力，更需要高度專業，賴政府卻鼓吹民粹救災；當「挖土機超人」林鴻森不幸罹難，讓美麗的風景出現缺憾，花蓮進入後救災時期，「超人救災」應回歸理性思考並周全保障，政府不該再迷信一把鏟子救災區。

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰壩災情嚴重，全台志工救援花蓮，許多民眾一放假就帶著鏟子衝災區。但志工沒有保險，災區暗藏致命危機，救災是高風險的工作，期間發生超人過世等傷亡遺憾，還有人因過度投入產生「鏟後憂鬱症」。

光復鄉道路側溝總長約卅公里，彭啓明四日臉書急徵「清溝超人」，至今約只清理一半，季連成前天再號召「勺子超人」。從鏟子到勺子，台灣彷彿只能靠人工自救。而對志工的保障，也是在「挖土機超人」感染死亡後，政府才研議志工保險，前天起將徵調的專業志工和鏟子超人一起納保。

八月台南淹大水，民進黨副秘書長何博文也曾帶著一把小鏟子挖水溝，民進黨想藉由「鏟子官宣」營造熱血接地氣形象，卻忽略救災需要更多專業器材和分工。

賴政府自詡為ＡＩ團隊，許多救災思維卻被政治宣傳所左右。專業救災本應從從容容游刃有餘，民粹救災卻是匆匆忙忙連滾帶爬，讓許多熱血義行白白浪費。

社論 鏟子超人 堰塞湖

延伸閱讀

鏟子超人2天逾1.1萬人投保 台鐵救災疏運近50萬人次

獨／連假將結束 新北高三生在佛祖街淚喊：非常需要鏟子超人

花蓮光復鄉清溝呼叫「勺子超人」國慶連假湧入逾5萬志工協助

別帶錯工具！中央宣布：現在不需鏟子超人 急需「勺子超人」

相關新聞

聯合報社論／人事提名權謀擺爛，賴政府在算計什麼？

楊惠欽、蔡宗珍、朱富美三位大法官發聲明表示，現有大法官人數未達現行《憲法訴訟法》門檻，不得違法評議、判決，再度引發大法官...

聯合報黑白集／超人之死

花蓮有難，八方馳援。台灣最美麗的風景是人，「鏟子超人」令人熱血沸騰。但救災需要人力，更需要高度專業，賴政府卻鼓吹民粹救災...

經濟日報社論／慎防英法兩國潛在金融風險

英國和法國這兩個歐洲主要經濟體正面臨日益嚴峻的財政危機，其國債規模和財政赤字的快速擴大，引發全球市場對其經濟穩定性的擔憂...

聯合報黑白集／賴清德吃川普諾獎豆腐

諾貝爾和平獎揭曉，得獎者是委內瑞拉反對派領袖馬查多；宣稱已解決八場衝突的美國總統川普落選。川普多次公開表示自己應該得獎，挪威學者批評川普積極遊說與外交施壓的行為「並不和平」；諾貝爾委員會則強調，評選是「根據勇氣與誠信，而非政治遊說或媒體聲量」。

聯合報社論／信賴斷鏈的忠誠查核，國家如何團結前行？

賴總統國慶演說，以二戰結果隱喻對岸侵略必敗，台灣團結必勝，除宣示提高國防預算，打造「台灣之盾」，並要求全民參與，建構全社會防衛韌性。不過，為強化國家安全，陸委會明年起將對公務人員實施常態化、制度化的「忠誠查核」，上至政務特任高官，下至警衛工友，軍公教一網打盡。賴總統一邊高喊要帶領國家，團結一心，一邊在內部尋找敵人，信賴基礎形同斷鏈，國家如何團結前行？

經濟日報社論／從總統國慶演講看台灣經濟未來

2025年的國慶日，賴清德總統在演講中以「台灣」這個名詞反覆強調國家主體的存在，這不僅是一場儀式性的政治表達，也是一種經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。