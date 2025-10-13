聯合報社論／人事提名權謀擺爛，賴政府在算計什麼？

楊惠欽、蔡宗珍、朱富美三位大法官發聲明表示，現有大法官人數未達現行《憲法訴訟法》門檻，不得違法評議、判決。圖／聯合報系資料照片

楊惠欽、蔡宗珍、朱富美三位大法官發聲明表示，現有大法官人數未達現行《憲法訴訟法》門檻，不得違法評議、判決，再度引發大法官人數不足以致憲法法庭停擺的討論。不過除了憲法法庭，有六位委員任期即將屆滿的中央選舉委員會，亦不見行政院提名，如未及時處理，中選會也將無法運作。明年九合一地方選舉將屆，危機已然降臨。

人事案延宕、機關停擺，民進黨一貫說詞是「在野黨杯葛」。這明顯是避重就輕。雖然相關人事提名權分屬總統、行政院長，但同意與否則是立法院權力。本於權力分立，立法院不認同總統、行政院長提名的人選時，依職權否決，理所當然，否則立法權豈不淪為橡皮圖章？

況且，去年十二月立法院通過考試院正副院長和六位考試委員的同意權；今年九月審計長的人事同意案也獲朝野三黨一致同意。去年十二月的大法官同意案，雖然七位被提名人全遭否決，但其中劉靜怡被封殺，卻是因為綠委也投下反對票；今年七月的第二次大法官同意案，也有近半數綠委否決其中兩位被提名人。綠委封殺是黨團自主，藍白反對就是杯葛，這是什麼道理？所謂在野黨杯葛人事案，不過是賴政府為擺爛找藉口，累積對藍白的「相罵本」罷了。

賴政府對人事案提名的消極與權謀，在國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）委員提名時，已見端倪。去年翁柏宗等爭議人選遭立院否決，ＮＣＣ已面臨委員人數不足危機，行政院竟又拖了整整一年，才在今年七月底補提人選。政院提名後，又被抓包其實提名案五月就已拍板。如若賴政府有心讓ＮＣＣ回歸正常運作，豈會如此拖沓？

大法官與中選會委員的提名，更不僅是延宕拖沓而已。依《憲訴法》規定，大法官未達十五人時，總統應在二個月內補足提名。然在第一次提名人選於去年底遭否決後，總統府遲至今年三月下旬才公布第二次提名；再提名人選七月底又遭否決，總統府迄今未再補提人選，已超過法定提名期限。

賴總統對大法官提名違法拖延；行政院長卓榮泰有樣學樣，也違法拖延中選會人事案。包括正副主委，中選會有六名委員任期到今年十一月三日屆滿。依據《中選會組織法》，行政院應在中選會委員任期屆滿前三個月提名繼任人選。然如今已經超過時限二個月，距離六名委員任期屆滿則不到一個月。中選會開會、決議亦有門檻限制，除非行政、立法二院在一個月內完成提名、審查、同意的全部程序，否則中選會空窗期已無法避免。

蔡政府時期，民進黨掌握國會過半席次，對所有立法院行使同意權的人事案予取予求，無論再荒誕不經的人事提名都可輕騎過關。民進黨政府也因政治顏色優先考量的人事提名，獲得極大政治紅利，更加鞏固「完全執政」。政治利益當前，賴政府自然不願輕易妥協。因為堅持要提「綠的人」而非「對的人」，賴政府轉而將希望寄託於大罷免。賴政府希望「大罷免大成功」後，民進黨重新完全執政，就可對所有人事同意案予取予求。這也是諸多人事案擺爛至今仍不處理的真相。

這些充滿鞏固權力的權謀考量，讓憲法法庭實質癱瘓達十個月，三六○個案子未結案。一個月後，中選會也將出現憲法法庭的翻版，剩下的四名委員恐怕只能在「違法運作」和「選務停擺」中二選一。這些憲政危機，賴政府不能再坐視不管。放下權力執念，尊重國會多數民意，別再人事提名一把抓，才是解決問題的正道。