經濟日報社論／川普對中國大陸極限施壓 戰雲密布

川普因中國管制稀土出口，宣布從11月1日開始對中國加徵100%關稅，華爾街股市應聲大跌，全球市場受拖累。 歐新社

川普因中國管制稀土出口，宣布從11月1日開始對中國加徵100%關稅，華爾街股市應聲大跌，全球市場受拖累。除了對中國的關稅由60%調到160%；川普也認為月底原要在南韓舉行的川習會，沒有理由這麼做。

中國稀土擴大管制，出口一律要有政府的許可證。美國稀土進口量70%以上來自中國，稀土的稀缺性價值很高，對美國的電動車、AI高科技、國防航天都有關鍵影響。稀土管制出口，是墊高中國談判籌碼的策略，讓習近平在川習會有更大揮灑空間，卻讓川普很火大。

4月開始美國啟動以中國為靶心的全球關稅戰；事先各國都知川普要課關稅，1到3月拚命出貨美國，因此要計算受關稅影響的貿易量，不用4到9月的同期比較，用1到9月估算數與去年同期比較會更均衡。

中國今年1到9月貿易總額4兆8,624億美元（年比+3.2%），其中出口2兆8,704億（+1,600億，+5.9%）。同期美國貿易總額3兆3,100億（+2.8%），其中進口2兆600億（+600億，+3.0%）。中美1到9月貿易總額4,229億（-40億，-0.9%），中國出口到美3,145億（-74億，-2.3%），進口1,084億（+34億，+3.3%），順差2,061億（-110億，-4.9%）。

中美兩大貿易國，年比總量都有近3%的成長，貨物流通暢旺。兩國貿易總量略減40億美元；中對美課34%稅貿易額增34億、美對中課60%稅貿易額少74億，影響輕微；兩國貿易逆差縮小110億。

中國出口量增1,600億美元，彌補對美出口少74億美元；市場也多元分散，轉到俄羅斯、東協、全球南方。美國的關稅衝擊雖大，但美國對全世界的進口同比增600億美元，各國還是要全力爭取美國市場。中國的出口量和貿易順差都在成長，也讓中國自信商品有底氣。

中美在西班牙談判，中國允諾到美投資1兆美元，大投資恐不是美國能消化的。中國不會像日本，同意將錢存放在美國，由川普指定項目；中國要自主投資，近年中國從生活家電、電子消費品、半導體晶片，在品質價格都已具有競爭力。

例如，美國如同意中國電動車製造商比亞迪開廠銷售，最低款車價8,000美元，不到特斯拉38,000的四分之一。類似像比亞迪的產品，中國所在多有，如電子消費（小米、華為）、家電生活（海爾、美的）、電子零組件半導體（長江存儲、紫光展銳），還有很多工業品都很有性價比和競爭力，都吻合川普要的科技製造業，更能MAGA。這些產品如果獲准到美國投產，對美國產業造成的衝擊，不可想像。

中國這幾年蓄養的底氣，貿易、產品都足以因應中美關稅戰。輝達黃仁勳多次強調，中國的高階晶片技術已逐漸趕上美國。輝達的高階H200，華為也有類同產品Ascend950，華為性能略遜輝達，但在AI應用中具有競爭力；專家說，中國AI人才輩出，假以時日會迎頭趕上。

中國的川普智庫，對川普的行事風格研究極深，攻防見招拆招。這次美國加徵100%關稅，相信中國在宣布稀土管制政策前，已做過美國可能反應的沙盤推演，相信在美國加徵關稅上路前，中國會謀定後動伺機出招。

川普最關切兩個數字，一是華爾街股價指數，二是民調。股市受加徵關稅影響大跌，未來震盪難免；最新民調，川普有41%支持率，比最高點49%下降，他很在意。對中國加徵關稅、取消APEC的川習會，是川普的即時反擊，月底前如果這兩項數據不理想，應該還有緩衝，可能會有變化。

加徵中國100%關稅會使中美未來談判空間愈來愈小，雙方貿易額嚴重下滑，供應鏈也會中斷；對美國的通膨、廠商的成本，形成很大壓力，經濟成長也不利；這些都不是稅收的增加能彌補的。

課徵關稅形成貿易壁壘，是保護主義復辟。全球貿易、科技體系已一分為二，一個是美國為主的自由體制；一個是中國為主的國家體制，各自結盟形成生態圈。美中之間的關稅戰，會是一場永遠沒有終點的競爭，未來還是打打談談無休無止，沒有贏家。世界注定要長期的動盪不安。