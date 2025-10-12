聯合報黑白集／賴清德吃川普諾獎豆腐

川普未獲諾貝爾和平獎。 （歐新社）

諾貝爾和平獎揭曉，得獎者是委內瑞拉反對派領袖馬查多；宣稱已解決八場衝突的美國總統川普落選。川普多次公開表示自己應該得獎，挪威學者批評川普積極遊說與外交施壓的行為「並不和平」；諾貝爾委員會則強調，評選是「根據勇氣與誠信，而非政治遊說或媒體聲量」。

諾貝爾委員會似乎做了一個很有「勇氣」的高風險決定。先前川普曾說，他若未獲獎，那將是對美國的「侮辱」。英國《衛報》更推測，川普若未能獲獎，可能在一氣之下對挪威徵收關稅、要求提高北約費用，甚至將挪威列為敵人；挪威政界人士也提醒，要為川普未獲獎可能對美挪關係產生的影響做好準備。

雖然白宮痛批諾貝爾委員會「政治凌駕和平」，但馬查多卻要把這個和平獎獻給川普，感謝他的支持。原來川普和馬查多有共同對手，即委內瑞拉總統馬杜洛。馬查多正在逃躲馬杜洛的追殺，而川普正要追殺馬杜洛。川普以查緝毒品走私為由，在委國外海部署軍艦，隨時可能登陸推翻馬杜洛。川普曾強調，他當總統就不會打仗，但對委內瑞拉手段「並不和平」。

賴清德總統說，如果川普能讓習近平永遠放棄對台動武，他必定是諾貝爾和平獎得主。但賴清德不放棄台獨，習近平就不會放棄動武。川普已經很失落，賴清德別再吃他豆腐了。