快訊

川普社媒發文 暗示可能不去南韓「川習會」

聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／國慶日的針鋒

聯合報／ 黑白集

國慶大會10日上午在總統府前廣場登場，賴清德總統（前排右起）偕夫人、立法院長韓國瑜觀看國慶活動。 記者陳正興／攝影
國慶大會10日上午在總統府前廣場登場，賴清德總統（前排右起）偕夫人、立法院長韓國瑜觀看國慶活動。 記者陳正興／攝影

昨天國慶，賴總統演說暢談豐沛民主力、創新經濟力、均衡照顧力、國防堅韌力、外交夥伴力、公民良善力等「六大關鍵力」，並聚焦兩岸和平，籲中共放棄武力犯台。擔任大會主委的立法院長韓國瑜則發表辛辣致詞，稱台海戰爭、黨派惡鬥、關稅談判如「三座堰塞湖」，威脅台灣安全。

賴清德和韓國瑜的致詞，方向與氛圍皆南轅北轍。賴總統以「六大前進關鍵力」，極盡美言包裝；韓國瑜則用「三座隱形堰塞湖」為喻，表達憂心忡忡。兩人朝野位置不同，感觸各異，反映的正是台灣的政治現實，並不足為奇。未料，民進黨中央馬上對韓國瑜發動攻擊，指責他言行不當「可恥」，並貽笑國際。

依民進黨的邏輯，國慶大典就是要端莊隆重、一片祥和；韓國瑜卻拿美濃大峽谷光電板破壞山林等醜事來說嘴，根本在破壞國家形象。問題是，如果國慶只能說些言不由衷的官話，人們何時才能聽到真實的聲音？何況，民進黨敗光了我們的邦交國，今年僅三友邦派代表團參加國慶，韓國瑜的真話還能貽笑什麼國際？

說到底，賴清德的「六大關鍵力」和韓國瑜的「三座堰塞湖」必須合起來看，美醜對映，才是台灣的現實。而民進黨自顧自喊些兩岸和平的空話，卻不容許在野黨說實話；這心態，不正是台灣自由和平的超現實？

社論 國慶 賴清德 韓國瑜 堰塞湖 民進黨 美濃大峽谷 光電板 台海 朝野

延伸閱讀

評賴清德國慶演說「華麗辭藻」 張麗善讚韓國瑜：說出我們心聲

府方人士：遺憾韓國瑜在國慶大典用不實消息進行政治攻擊

慶籌會突槌 韓國瑜錯唸賴清德講稿皺眉喊停

批韓國瑜國慶致詞荒腔走板貽笑國際 民進黨遺憾也抗議

相關新聞

經濟日報社論／從總統國慶演講看台灣經濟未來

2025年的國慶日，賴清德總統在演講中以「台灣」這個名詞反覆強調國家主體的存在，這不僅是一場儀式性的政治表達，也是一種經...

聯合報黑白集／國慶日的針鋒

昨天國慶，賴總統演說暢談豐沛民主力、創新經濟力、均衡照顧力、國防堅韌力、外交夥伴力、公民良善力等「六大關鍵力」，並聚焦兩岸和平，籲中共放棄武力犯台。擔任大會主委的立法院長韓國瑜則發表辛辣致詞，稱台海戰爭、黨派惡鬥、關稅談判如「三座堰塞湖」，威脅台灣安全。

聯合報社論／三名大法官為賴總統上的一堂憲法課

憲法法庭停擺一年，但行政院不滿在野黨刪減年度總預算而聲請釋憲，憲法法庭已受理。而大法官目前僅八人，不符《憲法訴訟法》規定評議大法官不得低於十人的門檻，導致目前不足額的大法官能否釋憲出現極大爭議。雖有四名大法官意圖直接否決《憲訴法》，但蔡宗珍、楊惠欽、朱富美三名大法官近日堅持大法官有憲法忠誠義務，不得以違憲方式自我擴權。亦即，賴總統提名足額大法官人選經國會同意，才是讓憲法法庭回歸正常運作的關鍵。這是三名大法官為賴總統上的一堂憲法課。

經濟日報社論／AI應用是國力 加把勁推動

英國獨立媒體Tortoise Media第七年發布全球AI國力排名，這份報告廣為各國政府和經濟論壇引用。2025年美國、...

聯合報黑白集／新舊鐵娘子

高市早苗當選自民黨總裁，即將成為日本首位女首相。她締造的這一新猷，讓ＢＢＣ不惜將源起英倫的「鐵娘子」名號，奉送給她。豈知新鐵娘子還未任事，已歸隱的上一任德國鐵娘子梅克爾，已先在歐洲惹出一場風波。

聯合報社論／如果輝達另外覓地，新壽將成最大輸家

台灣號稱半導體大國，如今卻連全球ＡＩ龍頭輝達要在台北設立海外總部都搞不定，顯示政府行政及決策能力完全跟不上時代腳步。其中原因，一是新光人壽獅子大開口索討上百億解約金，二是北市府過度拘泥於行政作業程序不敢放手作為，三是中央一味袖手旁觀「看好戲」，甚至希望輝達總部改設至高雄等民進黨執政縣市。各懷鬼胎的結果，輝達總部的美事就演成歹戲拖棚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。