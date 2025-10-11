聽新聞
聯合報黑白集／國慶日的針鋒
昨天國慶，賴總統演說暢談豐沛民主力、創新經濟力、均衡照顧力、國防堅韌力、外交夥伴力、公民良善力等「六大關鍵力」，並聚焦兩岸和平，籲中共放棄武力犯台。擔任大會主委的立法院長韓國瑜則發表辛辣致詞，稱台海戰爭、黨派惡鬥、關稅談判如「三座堰塞湖」，威脅台灣安全。
賴清德和韓國瑜的致詞，方向與氛圍皆南轅北轍。賴總統以「六大前進關鍵力」，極盡美言包裝；韓國瑜則用「三座隱形堰塞湖」為喻，表達憂心忡忡。兩人朝野位置不同，感觸各異，反映的正是台灣的政治現實，並不足為奇。未料，民進黨中央馬上對韓國瑜發動攻擊，指責他言行不當「可恥」，並貽笑國際。
依民進黨的邏輯，國慶大典就是要端莊隆重、一片祥和；韓國瑜卻拿美濃大峽谷、光電板破壞山林等醜事來說嘴，根本在破壞國家形象。問題是，如果國慶只能說些言不由衷的官話，人們何時才能聽到真實的聲音？何況，民進黨敗光了我們的邦交國，今年僅三友邦派代表團參加國慶，韓國瑜的真話還能貽笑什麼國際？
說到底，賴清德的「六大關鍵力」和韓國瑜的「三座堰塞湖」必須合起來看，美醜對映，才是台灣的現實。而民進黨自顧自喊些兩岸和平的空話，卻不容許在野黨說實話；這心態，不正是台灣自由和平的超現實？
