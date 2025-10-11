經濟日報社論／從總統國慶演講看台灣經濟未來

2025年的國慶日，賴清德總統在演講中以「台灣」這個名詞反覆強調國家主體的存在，這不僅是一場儀式性的政治表達，也是一種經濟戰略上的宣示。聯合報系資料照

2025年的國慶日，賴清德總統在演講中以「台灣」這個名詞反覆強調國家主體的存在，這不僅是一場儀式性的政治表達，也是一種經濟戰略上的宣示。當他呼籲兩岸維持現狀、反對脅迫，並強調印太區域的和平與穩定時，背後實際關乎的不只是安全，更是經濟命脈的延續。對今日的台灣而言，安全與經濟已密不可分，失去任一方，都會讓國家的未來失去支撐。

台灣的經濟在過去幾十年裡，憑藉半導體與電子製造業的驚人成就，創造出「矽盾」般的全球地位。但這道護盾也有它的脆弱之處。長期仰賴外需與代工，讓經濟過度集中於科技出口，整體結構的多樣性不足。只要全球需求下降或供應鏈受阻，台灣的成長曲線便立刻顯現疲態。尤其在地緣政治日益緊繃的情況下，經濟的風險與國防的風險，其實已是一體兩面。

如果說賴總統的演講中最明顯的訊息是「安全第一」，那麼接下來的問題是，安全與經濟能否並行？當國防預算不斷攀升、軍事現代化成為共識，社會資源該如何在安全與發展之間取得平衡？台灣的挑戰，正在於如何在有限的國家能量中，同時強化防禦能力與經濟韌性。如果國防成為唯一焦點，而創新、科技投資、產業升級與青年就業未獲相應重視，那麼安全最終只會變成昂貴的保險，而非永續的力量。

在演講中，賴總統提及社會韌性與國家團結，但在經濟願景的篇幅上仍顯保守。或許這是一種政治語境的取捨，但也反映出台灣經濟正陷入一種需要突破的瓶頸。近年來，GDP數據看似穩定成長，但中產階層與基層勞工卻難以分享成果。房價高漲、薪資停滯、生活壓力沉重，使得所謂的「成長」顯得虛幻。經濟數字之間的鴻溝，正慢慢變成社會信任的裂縫。政府若無法以制度性方式改善所得分配與社會流動機會，民眾對未來的信心將逐年流失。

除了收入問題，人口結構的變化也是經濟隱憂。少子化與老齡化的加劇，不僅意味著勞動力的萎縮，也預示著財政壓力的上升。未來的台灣，將需要同時養得起長者，又能讓年輕人留得下，這是一場跨世代的財政考驗。若政策沒有前瞻規劃，今日的安穩只是暫時的幻影；若真想為台灣建立長遠願景，除了口頭上的「希望」與「團結」，更需具體指出如何讓產業升級、技術創新、社會福利與稅收制度形成良性循環。

經濟發展的另一個關鍵，是如何將技術轉化為價值。代工模式能帶來穩定的收入，卻難以孕育高附加價值的品牌與文化能量。台灣長年以來缺乏足夠的品牌輸出與市場話語權，這使得勞動報酬停滯、創意產業難以茁壯。要扭轉這種局面，必須讓經濟從「製造」轉向「創造」，從硬體輸出轉為智慧解決方案。教育與創新政策若能支持這樣的轉變，台灣不僅能守住科技優勢，還能在文化、設計與綠能領域開拓新的成長曲線。

此外，能源與永續議題已不再是環保口號，而是國家競爭力的一部分。世界正以極快的速度推進綠能與減碳轉型，歐洲與美國的碳關稅機制已對出口國構成壓力。台灣若要保持外銷競爭力，必須加速再生能源、儲能技術與氫能的發展，並讓中小企業能夠負擔綠色轉型的成本。這需要政府在政策、稅制與技術支援上提供長期穩定的架構，而非臨時的補貼。

總體來說，賴總統此次的國慶演講在象徵與安全層面展現堅定立場，但在經濟層面的描繪仍顯保守。台灣的下一個十年，不僅要保有現存護國神山，也要能夠創新和突破，才有能承接未來的新山群。