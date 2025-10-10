快訊

偷抱走整箱鳳梨酥！佳德「白帽阿北」主動投案 網友：阿貝還是酥了～

聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／新舊鐵娘子

聯合報／ 黑白集

新任自民黨總裁高市早苗，即將成為日本首位女首相。 （美聯社）
新任自民黨總裁高市早苗，即將成為日本首位女首相。 （美聯社）

高市早苗當選自民黨總裁，即將成為日本首位女首相。她締造的這一新猷，讓ＢＢＣ不惜將源起英倫的「鐵娘子」名號，奉送給她。豈知新鐵娘子還未任事，已歸隱的上一任德國鐵娘子梅克爾，已先在歐洲惹出一場風波。

梅克爾接受匈牙利左翼媒體專訪時表示，二○二一年歐盟主導的對俄談判，遭俄國抵制，波蘭和波羅的海三國卻拒絕讓她和馬克宏與俄國總統普亭直接對話。她說，那場會談最終沒舉行，「我卸任總理後，普亭的侵略就開始了」。

話雖婉轉，其實就是將矛頭對準這四個東歐國家，認定他們應該為引爆了這場迄今停不下來的俄烏戰爭擔責。歷史無法假設，但人們不免要問，如果梅克爾當時沒下台，讓她跟普亭談上幾回，俄烏戰爭還會爆發嗎？

「對話」，其實就是梅克爾領導德國與歐洲的關鍵字。她曾說，「所謂政治，就是永遠去找到共同前進的道路。」戰爭不是英雄行徑，它是政治失能的結果。梅克爾十六年治下歐洲無戰事，她一卸任俄烏戰爭就爆發，無能的是誰？

如今的賴清德，不但關閉兩岸對話之窗，還頒布十七條搞準戒嚴，懲罰兩岸民間交流。這在梅克爾眼裡看來，恐怕比諸東歐四國還作死。高市早苗是否真是日本鐵娘子，猶在未定之天；賴清德不妨聽聽德國鐵娘子的歐洲諍言，解離一下那顆死腦筋。

社論 高市早苗 梅克爾 俄烏戰爭 波蘭 鐵娘子 賴清德 普亭

延伸閱讀

麻生二次政權？高市早苗人事布局引反彈 自民黨內部團結挑戰大

普亭：今年奪烏境近5千平方公里土地 握戰爭主導權

訪高市早苗受議論 鄭麗文台南政見會講清楚說明白

回應川普「紙老虎」說 普亭：我們正在推進 那北約又算什麼？

相關新聞

聯合報黑白集／新舊鐵娘子

高市早苗當選自民黨總裁，即將成為日本首位女首相。她締造的這一新猷，讓ＢＢＣ不惜將源起英倫的「鐵娘子」名號，奉送給她。豈知新鐵娘子還未任事，已歸隱的上一任德國鐵娘子梅克爾，已先在歐洲惹出一場風波。

聯合報社論／如果輝達另外覓地，新壽將成最大輸家

台灣號稱半導體大國，如今卻連全球ＡＩ龍頭輝達要在台北設立海外總部都搞不定，顯示政府行政及決策能力完全跟不上時代腳步。其中原因，一是新光人壽獅子大開口索討上百億解約金，二是北市府過度拘泥於行政作業程序不敢放手作為，三是中央一味袖手旁觀「看好戲」，甚至希望輝達總部改設至高雄等民進黨執政縣市。各懷鬼胎的結果，輝達總部的美事就演成歹戲拖棚。

經濟日報社論／從「矽盾」發展為「系統盾」

台積電股價站上1,400元，再創新高，這是台灣科技產業實力體現，也是全球資本市場對半導體需求長線看好的背書。然而，股價榮...

聯合報黑白集／館長嗆辣惹到誰

網紅「館長」陳之漢一向言詞辛辣，近日他一句「把賴清德狗頭斬下來」，語驚全台。總統府痛批其發言涉嫌恐嚇，元首維安不容任何挑戰。刑事局則以「涉嫌煽動暴力」報請檢方偵辦，並向他發出約談通知。

聯合報社論／總統只准報喜不報憂，信心喊話當飯吃？

賴總統中秋連假前到屏東車城福安宮參香表示，台灣股市一片大好，經濟成長率是亞洲四小龍第一名，也勝過日、美、歐、陸。他說，但有些人故意說一些有的沒的，說一些沒志氣的話，說一些助他人威風、滅自己志氣的話；大家不要去聽，對台灣要有信心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。