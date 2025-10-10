聯合報黑白集／新舊鐵娘子

新任自民黨總裁高市早苗，即將成為日本首位女首相。 （美聯社）

高市早苗當選自民黨總裁，即將成為日本首位女首相。她締造的這一新猷，讓ＢＢＣ不惜將源起英倫的「鐵娘子」名號，奉送給她。豈知新鐵娘子還未任事，已歸隱的上一任德國鐵娘子梅克爾，已先在歐洲惹出一場風波。

梅克爾接受匈牙利左翼媒體專訪時表示，二○二一年歐盟主導的對俄談判，遭俄國抵制，波蘭和波羅的海三國卻拒絕讓她和馬克宏與俄國總統普亭直接對話。她說，那場會談最終沒舉行，「我卸任總理後，普亭的侵略就開始了」。

話雖婉轉，其實就是將矛頭對準這四個東歐國家，認定他們應該為引爆了這場迄今停不下來的俄烏戰爭擔責。歷史無法假設，但人們不免要問，如果梅克爾當時沒下台，讓她跟普亭談上幾回，俄烏戰爭還會爆發嗎？

「對話」，其實就是梅克爾領導德國與歐洲的關鍵字。她曾說，「所謂政治，就是永遠去找到共同前進的道路。」戰爭不是英雄行徑，它是政治失能的結果。梅克爾十六年治下歐洲無戰事，她一卸任俄烏戰爭就爆發，無能的是誰？

如今的賴清德，不但關閉兩岸對話之窗，還頒布十七條搞準戒嚴，懲罰兩岸民間交流。這在梅克爾眼裡看來，恐怕比諸東歐四國還作死。高市早苗是否真是日本鐵娘子，猶在未定之天；賴清德不妨聽聽德國鐵娘子的歐洲諍言，解離一下那顆死腦筋。