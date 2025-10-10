聯合報社論／如果輝達另外覓地，新壽將成最大輸家

輝達屬意的T17、T18基地，目前地上權在新壽手上。 圖／聯合報系資料照片

台灣號稱半導體大國，如今卻連全球ＡＩ龍頭輝達要在台北設立海外總部都搞不定，顯示政府行政及決策能力完全跟不上時代腳步。其中原因，一是新光人壽獅子大開口索討上百億解約金，二是北市府過度拘泥於行政作業程序不敢放手作為，三是中央一味袖手旁觀「看好戲」，甚至希望輝達總部改設至高雄等民進黨執政縣市。各懷鬼胎的結果，輝達總部的美事就演成歹戲拖棚。

首先，新光人壽向北市府索取一四○億元的北士科解約金，根本是不合理的要求。人們若不健忘，去年在柯文哲爭議的「五大案」中，北士科正是其中一案，癥結就在新壽標得的Ｔ17、Ｔ18兩塊土地地上權被質疑四十四億元的底標過低。僅看相鄰的Ｔ16，仁寶集團的標金高達八十一億元；而新壽的兩塊地加總面積與Ｔ16差不多，中間還劃了道路，標金卻低了將近一半，其中是否有圖利的問題？

更可議的是，新壽持有Ｔ17、Ｔ18兩塊土地長達四年，迄未進行任何建設；反觀隔鄰的仁寶則持續施工，明年其總部即可落成使用。兩相對照，人們實看不出新壽對這塊土地有什麼貢獻。在這種情況下，新壽持有土地被輝達看中，新壽竟要求北市府拿出一四○億解約金，才願意辦理土地移轉，豈非獅子大開口？新壽的說法是，一四○億解約金，是計入了未來五十年的收益。問題是，土地都移轉了，未來五十年不會發生的事，還能計算收益嗎？

事實上，新壽當初以四十四億元得標，迄今也只支付了卅二．七億標金，未足額付清。因此，北市府願支付四十億元解約金，已包含了對新壽這些年持有土地並規畫的成本考量。但新壽四年來畢竟未在這塊土地上做任何建設，如果北市府給予不當賠償，勢必引發民眾反感，認為財團光憑「囤地」就能賺到盆滿缽滿，有違公平原則。

北市府對輝達總部案並不是不夠重視，但行政上過度小心翼翼，即造成綁手綁腳一路延宕，被新壽牽著走。其原因，主要是前市長柯文哲正遭到民進黨整肅與追殺，任內一舉一動都被解讀為「圖利」，蔣萬安當然不願步上其後塵。尤其，明年市長改選在即，更不能有任何話柄落在對方手裡。但如此拘泥，從而耽誤一樁台灣與國際ＡＩ脈動連接的機會，便顯得智慧與器識不足。

北市府近日提出北士科另一塊Ｔ12的土地，作為輝達總部的替代方案。此案的缺點是，土地不夠方整，且要經過不少自然人地主同意，若無法順利協調，勢必影響輝達規畫時程。優點則是，主要基地屬於北市府，土地成本彈性更大。不難想像，北市府其實也想利用Ｔ12的方案，逼迫新壽讓步。原因是，依當初標租合約，新壽的兩塊土地必須在二○二七年建設完成，並取得使用許可，否則即是違約。新光人壽如果今天緊咬北市府不放，讓首都錯過成為輝達總部的機會，不僅會惹來「自私自利」的罵名；萬一它無法在兩年內完成Ｔ17、Ｔ18的開發，屆時得承擔重罰或被收回。如此一來，它偷雞不著蝕把米，將成為輝達案最大輸家。

最近傳出，輝達已要求經濟部協助，在全台各地尋覓它可以使用的土地，顯示它已不堅持將海外總部建在台北市。而經濟部也提出松南營區及新北、台南、高雄五塊土地，供輝達參考。這對蔣萬安而言，顯然是一個警訊：如果輝達不中意Ｔ12的土地而移往其他城市，他的能力將備受質疑，成為揮之不去的性格缺點。像輝達這樣的指標大案，若不能拿出大瞻矚、大氣魄處理，真會被看扁吧！