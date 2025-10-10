經濟日報社論／AI應用是國力 加把勁推動

英國獨立媒體Tortoise Media第七年發布全球AI國力排名，這份報告廣為各國政府和經濟論壇引用。路透

英國獨立媒體Tortoise Media第七年發布全球AI國力排名，這份報告廣為各國政府和經濟論壇引用。2025年美國、中國大陸、新加坡，各以100、54、32積分，分居一、二、三；印度排名第十，日本在印度後一名，台灣第21名，得分16。

全民應用AI能力，就是AI國力；任何先進科技的發明，都要應用落地，才能產生價值。各國發展AI都有長遠戰略思考，各企業對AI大投資，認為商機無限；AI會翻轉時代，從國防航太，到產業生產，以至民眾生活，將產生重大變化。當年網路雖泡沫，但無計其數的網路應用應運而生；現在AI火紅，可以確信AI的應用會一直發展。應用愈早，大眾愈早便利。

新加坡AI國力排名第三。政府在AI投資17億美元，應用執行很徹底；新加坡70%公司用AI，75%人民用AI。全國總動員，鋪天蓋地，要藉AI提高生產力。政府推動人才培訓，完訓的學員已逾3萬人，超過九成成為企業AI工程師；政府協助企業完成超過300件的AI專案。公共交通已自動駕駛；樟宜機場不排長龍可自動通關；超市用AI智慧推車；民眾用AI偵測詐欺；利用AI方便醫療。養護中心除了AI語音電話，還結合健康照護、社群，和遊戲化的App；機器人送餐、送藥；辨識長者情緒的AI系統，因通報敏捷，救回生命無數。獨角獸公司運用AI協助管理、業務，生產力增長數倍；印證諾貝爾獎得主辛頓的話「AI會對人類文明產生巨大影響，改變生產力，和工業革命相媲美」。

新加坡已定位為東南亞的AI中心，聯手馬來西亞、泰國、印尼組織算力聯盟。

印度AI國力排名第十。但實際的AI應用早已展開，是OpenAI全球第二大市場。上班族92%使用AI做工作利器，超過美國的64%。AI支付系統，一天處理7億筆交易；AI處理詐騙事件；AI也協助緩解印度長期缺少的老師和醫生。

印度有20%的人沒有讀寫能力，所以AI語音功能是政府的重點；政府將服務、教育、經濟商業訊息提供給民眾，讓文盲也能透過AI語音學習。它的生物辨識和支付平台，用最少的錢做最大的創新，是其他貧窮國家學習的對象。印度政府投資AI共13億美元。

全世界九成先進GPU、八成AI伺服器、關鍵的封裝與載板，都由台灣生產，台灣是AI浪潮的隱形推手；但全球AI國力，台灣排名21，落在美中星韓印日之後。台灣有全球最強的晶片，AI國力卻落後？主因是大多數民眾對AI沒有迫切需求，目前AI應用僅在讓生活有趣、玩遊戲，而沒有用AI讓工作競爭力提升。

政府共投入63億美元發展AI，聚焦在基礎設施、主權AI，以帶動AI在產業裡的實作；但從政策定位、產業普及，到就業與技能，台灣遠遠落後新加坡。

攸關民眾生活部分，AI已應用在台北市、新北市、屏東縣強化環境監測，以提升交通效率與安全；也有部分企業，導入AI提升營運績效，但這些做法對民眾、企業都顯局部而空泛。台灣要發展AI，必須先從政府的觀念開始調整。

輝達投資OpenAI 1,000億美元建數據中心，用電規模是830萬戶家庭；台灣正常用電已亮黃燈，而我們還在非核家園打轉；AI耗電大，用電要從未來考慮現今的布建，川普在今年5月簽署命令，大幅提升美國核電，政府結合民間，要擴建核電是現在發電量四倍，供AI所需。

台灣每一支付系統都有App，使用不便，可將所有支付系統整合成大平台。再如健保快易通擴大平台效能，從掛號、就診、開藥、付款，AI平台完全搞定。台灣的網路詐騙，每天報案有500件以上，被騙金額超過2.5億台幣，民眾生活膽戰心驚，政府可應用AI做一反制詐騙軟體，教民眾使用。這些都是政府可以規劃，讓民眾共同參與學習使用，才會有AI國力。

此外，傳產關廠日多，無薪假人數也在增加，政府可組織AI顧問團設計整體架構，進到公協會宣講，協助企業改善工作流程、提升生產力、開拓新市場；進而到公司第一線，實地教導AI應用。讓AI真正落實到提升企業競爭力。