聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／館長嗆辣惹到誰

聯合報／ 聯合報黑白集

網紅「館長」陳之漢在網路直播。 圖／翻攝自YouTube「館長惡名昭彰」
網紅「館長」陳之漢在網路直播。 圖／翻攝自YouTube「館長惡名昭彰」

網紅館長陳之漢一向言詞辛辣，近日他一句「把賴清德狗頭斬下來」，語驚全台。總統府痛批其發言涉嫌恐嚇，元首維安不容任何挑戰。刑事局則以「涉嫌煽動暴力」報請檢方偵辦，並向他發出約談通知。

任何人威脅要對國家元首不利，都是極嚴重的挑釁，這恐怕已不屬於言論自由範疇。尤其，「斬狗頭」一語太過刺耳，表達了強烈的鄙夷及敵視，讓人不安。然而，若還原館長說話時的「語境」，他並非宣稱自己想要斬狗頭，也並非慫恿誰去做；那麼，就不妨回頭就事論事。

檢視當天的錄影，館長當時是在回應大陸網友留言。對方稱，台灣二○二八年不用選舉了，因為中國二○二七就會打過來。館長答稱，正規的管道，藍白還是要努力下架民進黨。接著，他說看到對岸「斬首打擊」演習的新聞，要精準斬首，「把賴清德的狗頭斬下來」。他嗆對方，「兄弟，我等你，我朝也思日也思啊！」

亦即，館長那句要命的發言，其實是在描繪對岸「斬首行動」的意圖，而不是發表自己的主張。他發言辛辣卻邋遢，最糟的是主詞不清，被掐頭去尾後，彷彿他呼籲斬狗頭。

網紅嗆辣是為賺流量，但小心別只賺到風險。館長擴大經營兩岸網友，地雷多到踩不完。繼柯文哲之後，綠營已鎖定黃國昌追打，館長卻把自己也送上門。

社論 館長 陳之漢 賴清德 網紅 柯文哲 言論自由 流量 維安 綠營

延伸閱讀

「館長」喊斬首賴總統遭法辦 黃國昌：從未見做超越法律尺度的事

黃國昌：詐團結合網軍操作攻擊政敵 「二合一」模組在台橫行無阻

劉世芳遭指「訕笑」內政部要告 黃國昌批製造寒蟬效應

柯文哲手機響起曝科控妥善率差 黃國昌批高檢署傲慢：6度發函都不回

相關新聞

聯合報社論／總統只准報喜不報憂，信心喊話當飯吃？

賴總統中秋連假前到屏東車城福安宮參香表示，台灣股市一片大好，經濟成長率是亞洲四小龍第一名，也勝過日、美、歐、陸。他說，但有些人故意說一些有的沒的，說一些沒志氣的話，說一些助他人威風、滅自己志氣的話；大家不要去聽，對台灣要有信心。

聯合報黑白集／館長嗆辣惹到誰

網紅「館長」陳之漢一向言詞辛辣，近日他一句「把賴清德狗頭斬下來」，語驚全台。總統府痛批其發言涉嫌恐嚇，元首維安不容任何挑戰。刑事局則以「涉嫌煽動暴力」報請檢方偵辦，並向他發出約談通知。

經濟日報社論／從「矽盾」發展為「系統盾」

台積電股價站上1,400元，再創新高，這是台灣科技產業實力體現，也是全球資本市場對半導體需求長線看好的背書。然而，股價榮...

經濟日報社論／高市早苗經濟學旋風與風險

日本自民黨史上第一位女性總裁高市早苗誕生後的第一個交易日，日股吹起早苗經濟學旋風，日經指數狂升4.8%，創史上第四大單日...

聯合報社論／詐團與綠網軍「二合一」的魔性組合

檢警調查網路「假粉專詐騙」案件，意外查出資深電視製作人李能謙的網軍集團，除以操縱人頭帳號方式行騙，還在網路上醜化民眾黨、...

聯合報黑白集／傅崐萁不行，賴清德OK？

賴總統赴光復鄉勘災，慷慨加碼「房屋修復救助金」，每戶廿萬。比起丹娜絲風災善後叫老人爬梯，賴清德這回一手派兵、一手發錢，顯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。