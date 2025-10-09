聯合報黑白集／館長嗆辣惹到誰

網紅「館長」陳之漢在網路直播。 圖／翻攝自YouTube「館長惡名昭彰」

網紅「館長」陳之漢一向言詞辛辣，近日他一句「把賴清德狗頭斬下來」，語驚全台。總統府痛批其發言涉嫌恐嚇，元首維安不容任何挑戰。刑事局則以「涉嫌煽動暴力」報請檢方偵辦，並向他發出約談通知。

任何人威脅要對國家元首不利，都是極嚴重的挑釁，這恐怕已不屬於言論自由範疇。尤其，「斬狗頭」一語太過刺耳，表達了強烈的鄙夷及敵視，讓人不安。然而，若還原館長說話時的「語境」，他並非宣稱自己想要斬狗頭，也並非慫恿誰去做；那麼，就不妨回頭就事論事。

檢視當天的錄影，館長當時是在回應大陸網友留言。對方稱，台灣二○二八年不用選舉了，因為中國二○二七就會打過來。館長答稱，正規的管道，藍白還是要努力下架民進黨。接著，他說看到對岸「斬首打擊」演習的新聞，要精準斬首，「把賴清德的狗頭斬下來」。他嗆對方，「兄弟，我等你，我朝也思日也思啊！」

亦即，館長那句要命的發言，其實是在描繪對岸「斬首行動」的意圖，而不是發表自己的主張。他發言辛辣卻邋遢，最糟的是主詞不清，被掐頭去尾後，彷彿他呼籲斬狗頭。

網紅嗆辣是為賺流量，但小心別只賺到風險。館長擴大經營兩岸網友，地雷多到踩不完。繼柯文哲之後，綠營已鎖定黃國昌追打，館長卻把自己也送上門。