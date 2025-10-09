聯合報社論／總統只准報喜不報憂，信心喊話當飯吃？

總統賴清德（前排中）3日抵達屏東縣車城福安宮參拜，賴總統表示，台灣經濟成長率超過日本、美國及中國，呼籲台灣人要對自己有信心。 （中央社）

賴總統中秋連假前到屏東車城福安宮參香表示，台灣股市一片大好，經濟成長率是亞洲四小龍第一名，也勝過日、美、歐、陸。他說，但有些人故意說一些有的沒的，說一些沒志氣的話，說一些助他人威風、滅自己志氣的話；大家不要去聽，對台灣要有信心。

事實上，大家對台灣是有信心的，卻對賴總統沒信心。因為總統只看到股市一片大好，卻看不到傳產一片哀鴻；總統只說台灣經濟成長率亞洲四小龍第一名，卻不說無薪假正在創新高；總統只說台灣經濟勝過日美歐陸，卻不說國際已看壞台灣明年經濟成長；總統要大家對台灣有信心，卻不提半壁護國神山可能不保。更重要的是，總統只准報喜不報憂，還要民眾別聽真話；如此一來，人們對台灣的信心，難保不被賴政府搞垮。

賴清德參香談話前，國內外機構分別發布了不少經濟數據，值得我們警惕。而賴清德極力貶斥的那些「有的沒的」、「沒志氣的」、「助他人威風、滅自己志氣」的話，人們真的不該聽嗎？

秋節前，台灣股市創下二六七六一點的歷史新高；勞動部統計也顯示，全國已有三九八家企業、八五○五名勞工被迫放無薪假，創下一年半新高。高科技業強力拉動的股市，確實欣欣向榮；一般製造業卻成為美國關稅衝擊下的海嘯第一排。聽見賴清德信心喊話的屏東鄉親，不知幾人能享受到一片大好的股市紅利；但製造業集中、無薪假人數居冠的台中市，市長盧秀燕卻正擔心政府把整個科學園區搬去美國，台中將被掏空成蚊子城。

不只是盧秀燕「沒志氣」，許多廠商和消費者都很「沒志氣」。中央大學公布九月消費者信心指數（ＣＣＩ）總指數為六十四．六九，由跌轉升，但僅投資股票時機指標上升，其餘物價水準、家庭經濟、國內景氣、就業機會、購買耐久財貨等五項指標均持續下降。很顯然，除了股市一片大好，百工百業多半黯淡，許多家庭已受影響，消費也趨保守。賴清德只看到股市信心上揚，可曾看到家庭與消費信心喪失？

中華經濟研究院發布的九月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），微幅升到四十八．三，但仍低於五十的榮枯分水嶺。廠商對於未來景氣信心不足，傳產更不看好經濟前景。標普全球數據也顯示，台灣製造業ＰＭＩ持續下滑到四十六．八；我們的競爭鄰國南韓ＰＭＩ反上升至五十．七，突破榮枯關卡，顯示南韓企業信心開始好轉。是誰讓台灣廠商既沒信心又沒志氣？

賴清德最得意的是，台灣經濟成長率是亞洲四小龍第一名，勝過日美歐陸。然而，亞銀公布「亞洲發展展望」九月版，台灣今年ＧＤＰ成長上調為五．一％，明年卻大幅下修為二．三％。原因是，內需持續疲弱，美國限制性貿易政策將壓抑出口需求，ＡＩ投資熱潮可能放緩。此外，美國、中國和日本推動生產高階晶片，也不利台灣的優勢。問題已不是明年成長將輸給大陸，而是傳產能否承受如此衝擊？

台美關稅談判未定，美國需索愈來愈誇張，賴政府若擋不住，可能就是從拆遷科學園區到晶片五五分。賴清德在神明面前保證會顧好人民和經濟，但他不願讓民眾知道真相，只用信心喊話蒙蔽民眾；賴清德要大家不去聽「沒志氣」的話，但他偏聽獨斷，只活在同溫層。賴清德也強調「顧佛祖也要顧腹肚」，但他常踩著民眾腹肚，堅持意識形態治國。賴清德還記得「吃飯皇帝大」，最好他高喊的信心和志氣，還可以給民眾當飯吃。