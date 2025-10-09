經濟日報社論／從「矽盾」發展為「系統盾」

所謂矽盾，源自國際戰略界觀點。路透

台積電（2330）股價站上1,400元，再創新高，這是台灣科技產業實力體現，也是全球資本市場對半導體需求長線看好的背書。然而，股價榮光背後，亦映照出台灣產業結構過於單一、經濟高度依賴單一企業的現實。正因如此，社會各界在歡呼之餘，更應思考如何將護國神山的矽盾，延伸為更全面的「系統盾」，才能讓台灣的安全與經濟真正立於不敗之地。

所謂矽盾，源自國際戰略界觀點：由於台灣在先進晶片製造具有壟斷性優勢，因此美國與其他主要經濟體不得不支持台灣，以確保其自身的科技供應鏈安全。這確實為台灣提供了一定程度的戰略保護。但矽盾本質上仍是單點依賴，它過度集中於台積電一家公司，一旦受到地緣政治、技術競爭或市場波動影響，整個盾牌就可能出現裂縫。這樣的保護雖強韌，卻也脆弱。

股價創新高正好凸顯了這個矛盾。一方面，市場對台積電的領先地位、對全球算力需求的強勁預期，給予高度肯定；另一方面，過度依賴單一企業帶來的風險卻更加放大。美國不斷要求台積電擴大在美設廠規模，甚至提出將產能對半遷至美國；中國則將台積電視為戰略目標，不論經濟施壓或軍事恫嚇，都以其為核心。這些國際壓力，恰恰說明「矽盾」無法永遠穩固。台灣若要真正安全，必須將矽盾升級為更廣泛的「系統盾」。

所謂系統盾，意指將台灣的戰略價值從單一企業，擴展為完整產業體系與社會制度的綜合防護。

首先是產業鏈完整性。台灣不僅應在先進製程保持領先，更要鞏固材料、設備、封測、設計等各環節的競爭力，讓整個供應鏈形成環環相扣、難以取代的系統。這意味著政府必須支持上游材料、先進設備本土化突破，也要協助中小企業融入國際市場。唯有如此，台灣的產業護城河才不會只集中在單一企業，而是形成整體集群。

其次是跨領域應用結合。晶片的價值在於應用，若台灣能在AI智慧醫療、智慧製造、資安防護等領域建立獨特優勢，將使國際社會不僅因晶片需要台灣，更因應用生態依賴台灣。這種依存關係的廣度，才是真正穩固的系統盾。

最後是制度與人才支撐。矽盾能否延伸為系統盾，不僅是產業問題，更是制度設計與社會治理的挑戰。台灣需要完善人才政策、穩健能源規劃、靈活金融工具來支持產業升級。舉例來說，若沒有足夠電力支撐，晶片與AI資料中心發展將受限；若沒有主權基金或長期資本投入，產業多元化將缺乏後盾。

這樣的系統盾，能把台灣戰略價值，從「一座工廠」提升為「一個生態」。當台灣不僅掌握先進製程，還同時掌握完整供應鏈、跨領域應用與穩健制度，國際社會就不得不承認：台灣的存在，是維繫全球經濟與科技穩定的關鍵。

因此，台積電股價創新高固然值得肯定，但它同時提醒台灣，護國神山不能是唯一依靠。若將矽盾升級為系統盾，台灣的經濟將不再只是「單點光芒」，而能形成「全面護盾」。這才是台灣在瞬息萬變的國際局勢中，維持自主、繁榮與安全的根本之道。

具體而言，政府與社會應把握當前契機，推動相關政策方向：一、正視AI資料中心與半導體產業將帶來的龐大用電需求，延役核能、加速再生能源並強化電網韌性，避免因能源瓶頸限制台灣科技優勢；二、成立主權基金或國家產業基金，將外匯存底與盈餘導入長期資本運作，支持戰略新興產業；三、加大對教育、研究與移民政策的投資，吸引並留住跨國人才，使台灣不僅有矽盾，還有人才盾。

台積電的榮耀值得驕傲，但更重要的是，將這份榮耀轉化為推動整體國家轉型的動力。台灣要從矽盾走向系統盾，必須有政策遠見與社會共識。只有如此，護國神山才不只是股市上的明星，更是國家長治久安的奠基石。