聯合報黑白集／傅崐萁不行，賴清德OK？

聯合報／ 黑白集

賴清德總統（左二）5日在環境部長彭啓明（左一）及花蓮縣長徐榛蔚（右）等陪同下前往花蓮光復鄉佛祖街視察災情。圖／聯合報系資料照片
賴總統赴光復鄉勘災，慷慨加碼「房屋修復救助金」，每戶廿萬。比起丹娜絲風災善後叫老人爬梯，賴清德這回一手派兵、一手發錢，顯然總統勘災政治學有不少進步。但行政院卻稱，總統的加碼補助，將由財團法人「賑災基金會」支出；這就令人不解。總統行善，要人民埋單，說得通嗎？

花蓮縣府日前發五萬元慰問金給災民救急，不少人質疑，中央收民眾捐款何時要發給災民？行政院說，賑災基金會募得九億多，總統的廿萬「修屋補助」加「家園支持」的十五萬元，每戶合計可領卅五萬元。

對此，台南風災戶恐五味雜陳。他們的死傷慰助款不及花蓮之半，修屋補助來得晚又難申請。賑災基金會也曾為丹娜絲風災募款，但拖到賴清德勘災挨罵後才啟動，顯然慢三拍。

賴總統要爭取花蓮人心，明明有政院預備金及特別預算可用，為何把手伸向民間捐款？前幾任總統，均不曾擅自分配愛心捐款。賑災基金會訂有賑助標準，但府院用善款對花蓮加碼，對台南則依規辦理，難道人命財產災損有不同政治估價？總統的「好意」，卻破壞基金會的超然立場。

罷團曾指責傅崐萁夫婦私用天災善款，這回更批縣府「無恥」，稱五萬補助有八成來自民間，縣府卻裝在信封作功德。依此標準，賴清德豈非與傅徐「同流合汙」？

社論 賴清德 賑災基金會

