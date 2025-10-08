聯合報社論／詐團與綠網軍「二合一」的魔性組合

新北市刑大南下高雄逮捕李能謙，上手銬帶回偵辦。圖／聯合報系資料照片

檢警調查網路「假粉專詐騙」案件，意外查出資深電視製作人李能謙的網軍集團，除以操縱人頭帳號方式行騙，還在網路上醜化民眾黨、攻擊國民黨立委候選人，並介入民進黨立委初選。最駭人聽聞的是，除了綠營網軍橫行無阻外，「詐騙集團」和「政治網軍」已結成二合一的魔性組合。

新北市刑大調查詐騙集團假冒輝達執行長「黃仁勳」名義設立的臉書粉專，邀約民眾代操外匯投資，吸金超過千萬的案件。調查赫然發現，由李能謙擔任行政總監的皇御科技公司，不僅受詐騙集團委託設立「假粉專」吸金，同時涉嫌利用旗下網軍為特定政治人物帶風向。已知犯行，包括操縱近七千筆人頭帳號扮演「智障小草」，除醜化民眾黨和黃國昌，更抹黑藍營立委候選人邱若華，並在民進黨台南立委初選惡搞林俊憲等。

近八年發生的「六大網軍事件」，包括李能謙案在內，每件都與民進黨難脫關係。二○一八年燕子颱風襲日，為掩飾當時駐日代表謝長廷撤僑責任，綠營網軍散布「大阪辦事處撤僑不力」言論，導致大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生悲劇。二○一九年農委會編列一四五○萬元預算，宣稱要加強農業訊息因應對策，卻招募人員在社群平台進行「訊息即時澄清」，用公帑打響綠營網軍「一四五○」名號。

其後，國民黨揭發民進黨「二代網軍」計畫，指綠營將以組訓、成立粉專、操作假帳號等方式進行網路作戰，核心成員遍布民進黨內。同年，網路論壇ＰＴＴ刪除上千個假帳號，絕大多數與民進黨合作的公關公司有關。二０二一年，民進黨媒體社群中心副主任楊敏之夫林瑋豐，被揭露擔任「網軍頭」，對政治、防疫等議題進行煽動、造謠，甚至反串。林瑋豐還是紅極一時的網路節目「眼球中央電視台」寫手。「民進黨中央∕公關公司∕網紅」一條龍的網軍運作模式，至此呈現在大眾眼前。

儘管屢被揭露組建網軍，但李能謙案證明，民進黨並未因此收斂，反而變本加厲，甚至升級為詐騙與政治攻擊二合一模式。這顯示，民進黨對網軍的操控葷素不忌，全無底限。民進黨近年不斷宣傳對岸認知作戰，指中共透過各種方式滲透台灣，並將所有批評民進黨者打成中共「在地協力者」。當真相揭曉，操控網軍進行認知戰的，正是民進黨自己。

連「詐團」都甘心兼差扮演綠營網軍，除資源龐大有利可圖外，更方便藉此二合一身分為掩飾。另一個重要因素，則是當民進黨網軍「風險極低」。從過往例子看，檢警調對類似事件不是視而不見，就是大案小辦、輕輕放過。有些涉案者不僅未遭法律制裁，甚至還可轉換跑道，獲得更大政治或經濟利益。

例如，此次涉及網路詐騙、操作網軍的李能謙，僅以廿萬元交保。而涉嫌雇用該集團抹黑藍委邱若華者，是當時獲民進黨禮讓、在同選區競選立委連任失敗的無黨籍前立委趙正宇之金主。趙正宇因身繫多樁弊案，最終落選，仍被賴政府酬庸出任桃勤董事長。此案爆發後，賴政府是否會處理趙正宇，司法是否向上調查揪出幕後黑手，都有待觀察。

賴總統曾是網軍攻擊的受害者，如今卻是「屠龍者成為惡龍」，綠營網軍跋扈囂張更甚從前。大罷免期間，網軍身影無所不在，拿標案及補助的網紅藝人扮網軍也成標配。更別提，各種「智庫」、「實驗室」、「研究中心」與綠營配合，提供網軍子彈。司法檢調若繼續坐視詐團兼網軍橫行，民主走火入魔，將更無以復加。